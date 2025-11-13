Suscríbete a
Dios ha resucitado

Me pregunto qué harían si, tras esta llamada espiritual, Rosalía en La Ser, ungida por el Espíritu Santo, soltara un alegato a favor de la familia tradicional o en contra del aborto

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Por lo visto ahora está triunfando Dios. Como si fuera un youtuber al que se le han pegado tres vídeos o un tiktoker al que le contactan las marcas para que anuncie los nuevos Doritos que crujen en silencio o unas tiras nasales que te ... ayudan a respirar mejor. Se conoce que Dios está en su prime, que ha vuelto a resucitar de entre los muertos y que ahora anda por aquí dispuesto a relanzar su carrera como una vieja gloria que ha conseguido sortear la cancelación. Que ahora a sus bolos de los fines de semana a las abuelas se le está sumando la juventud, y que ya no solo cuelga el sold out en el pase de las 12.

