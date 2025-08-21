Se va recomponiendo la ciudad de los cielos tangibles, agosto estira sus coletazos mientras Sevilla sigue purgando en tirabuzones de lava su resurrección. Es de nota lo de este sitio que nunca muere y que siempre busca revivir, que jamás expira pero que constantemente anda ... tramando un suspiro sostenido que le otorgue esa pátina de milagro adoquinado, de misterio conocido, de moraleja profana. No es ningún secreto que es sano alejarse de la suerte consolidada, que ayuda a poner en perspectiva todo lo que damos por supuesto. Sevilla no es un rollete de playa, un cariño apresurado escrito con los dedos atropellados de la necesidad, tampoco un amor de contrabando que aspire a transformarse con el tiempo en un regusto lejano, en una chincheta sin mango clavada en un compartimento del cerebro a la que acudir en las horas del tedio.

Sevilla es un sitio en el que divertirse, en el que aburrirse, en el que perder, en el que ganar. El escenario predilecto de los que aspiran a vivir soñando mientras transitan por las calles del sueño. Sevilla no es la canción del verano, no es esa melodía adictiva y pegajosa que acaba orillada en la playlist de Spotify, no es ese placebo desechable que cumple su función para después perecer en el cementerio de la irrelevancia, para sonar en la ducha y consumirse con el vaho, estrellándose contra el espejo. Sevilla es la partitura inacabada de un genio cualquiera, el trazo imperceptible que sostiene la coherencia de un lienzo para el que no existe marco, el verso perdido de algún poeta loco que no tenía una libreta a mano cuando le atacó la inspiración y que decidió echar a volar los susurros certeros de su musa para tallar en el aire, con palabras de marfil, cositas que ningún papel aguantaría.

Sevilla no es la novelilla facilona de tumbona y toalla, el best-seller de estación y kit-kat, la portada hortera de letras doradas y colores vivos. No es la película taquillera de palomita y refresco, la comedia sin sustancia para olvidarte de que existes. Sevilla es un cine al aire libre, una trama a cielo abierto, dirigida por peatones que encuadran planos maestros, que escriben a pisadas un guion interminable. No es la borrachera alegre y salada de un bendito pueblo costero, es la resaca constante de un licor de esos que pierde si se bebe con hielos.

No, no es ese rinconcito en el que desconectar, ese destino exótico que es más lejano que bonito, en el que invertir el sagrado tiempo del descanso. Es un espacio en el que elevar la rutina a la condición de arte, en el que convertir las horas en privilegios, en el que residir significa opositar a los firmamentos, .pues no es otra cosa que un simulacro del paraíso. Es un lugar en el que vivir, en el que crecer como crece lo que se rocía de magia, en el que morir de calor, de asco y de gloria. Recuérdalo cuando avistes el grafiti de Plaza de Armas, cuando otees desde el coche, a lo lejos, la Pelli y la Giralda. Anímate, han terminado tus vacaciones, pero has arribado, otra vez, a Tierra Santa.