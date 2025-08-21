Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Cuando se dibujen la Giralda y la Pelli

Sevilla es la partitura inacabada de un genio cualquiera, el trazo imperceptible que sostiene la coherencia de un lienzo para el que no existe marco

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Se va recomponiendo la ciudad de los cielos tangibles, agosto estira sus coletazos mientras Sevilla sigue purgando en tirabuzones de lava su resurrección. Es de nota lo de este sitio que nunca muere y que siempre busca revivir, que jamás expira pero que constantemente anda ... tramando un suspiro sostenido que le otorgue esa pátina de milagro adoquinado, de misterio conocido, de moraleja profana. No es ningún secreto que es sano alejarse de la suerte consolidada, que ayuda a poner en perspectiva todo lo que damos por supuesto. Sevilla no es un rollete de playa, un cariño apresurado escrito con los dedos atropellados de la necesidad, tampoco un amor de contrabando que aspire a transformarse con el tiempo en un regusto lejano, en una chincheta sin mango clavada en un compartimento del cerebro a la que acudir en las horas del tedio.

