DE RABIA Y MIEL

Creadores de vacío

No hay nada más ridículo que la provocación cuando no lleva sustancia, que el ruido cuando es padre de un silencio sin matices

Santi Gigliotti

LA paradoja es la siguiente: cada vez hay más gente famosa que se dice creadora de contenido, y cada vez hay más creadores y menos contenido. Que sí, que siempre han existido famosos que se han dedicado única y exclusivamente a ser famosos, a enredar ... en la industria del cotilleo y el entretenimiento, a adobar con latidos desafinados las sobremesas y a llenar las páginas de las revistas del mundo del corazón. Pero es que ahora, con la consolidación del imperio de las redes sociales, este fenómeno se ha elevado a la enésima potencia y, propulsado por el sacrosanto afán del por qué yo no, hay una legión de aspirantes a vividores, entre los que podemos encontrar desde chamorritos sin la primaria terminada a mamis pijas de treintaylargos o canallitas desvergonzados con muchos pelos en las piernas, a los que solo les mueve la promesa del pelotazo.

