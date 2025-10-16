Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Conocimiento del Miedo

Ahora soy yo la que se ríe viendo como encendéis velitas cuando nunca fuisteis capaces de ver las bengalas con las que os pedía ayuda

Santi Gigliotti

Se te han quitado las ganas de reírte, ¿eh? Venga ya, ¿ahora lloras, ahora vas a venir con pucheros? ¿Dónde está esa mueca cruel, dónde se ha ahogado ese tonito malvado con el que repetías los motes? ¿Cómo? ¿Qué no te acuerdas de ellos? Descuida, ... si quieres te ayudo, te echo una mano, los repasamos juntas. Los llevo aquí tatuados en cada esquina del alma, en cada pliegue de mi espíritu. Están por ahí, pegados a todos los espejos en los que me he mirado. Espera, espera, qué. A ver, repítelo otra vez, que no doy crédito. ¿Un juego? ¿En serio vas a decir que era un juego? Bueno, mira, te lo compro. Igual para ti sí que lo era, un juego amañado en el que yo siempre perdía, un pillapilla en el que tu odio siempre me alcanzaba, un escondite en el que siempre me acababas encontrando.

