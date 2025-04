En lo que va de la luna calé al sol de bronce, en el alba de la Historia, puse mi fe y las letras de mi nombre a tostarse en los vértices de la memoria. En lo que tardan las estrellas en aventarse martinetes, ... los duendes en hacerse evangelistas, las lágrimas en sustituir a las legañas, los cafés en saber a agua bendita. En lo que tardan los días en parirse nuevos, los calendarios en sumar cifras, la física en procurarnos más viejos, la vida en continuar con la vida.

En ese lapso quimérico en el que las manecillas se mueven sobre los pies, en el que los minutos se anulan de rotundidad, en el que los segundos corren a buscar una unidad de medida para catalogar la verdad. En lo que va del vacío a la hondura, del tris al ya, del sueño al soñar, del ole a la locura. En lo que se derrite el compás y los corazones se descamisan con el deseo de abrigar unas almas con hambre de brisa. En ese momento en el que el mundo es moreno y las angustias son el trance de una cara que invita a ponerse babero, que se lleva por el sumidero de su hermosa agonía las ducas de un pueblo entero que sangra miserias, que canta alegrías.

Nochecita de escalofríos la que mi padre me levantó con susurros de canela, y me abrazó con un secreto, y me habló con el misticismo del que iba a poner su herencia en mi suela. Claritas de mis entrañas que llevo grabadas a hierro donde dan al traste las patrañas, donde las mentiras no engañan, en ese hueco de terciopelo entre el pecho y el diafragma donde guardo lo pleno, lo bonito, lo que calma. Aún tengo el sonido de esa fragua, regurgitándome la maraña de dudas que me asaltaban por no saber que aquella mañana acabaría reinando sobre las mañanas.

Salí con él al encuentro del patriarca de los cielos, y antes de darme cuenta estaba acunado en el bamboleo de una túnica morada, preso de una voz desgarrada, que salía de una garganta de alcayata, nudo y pañuelo. Ronquera de versos que aún carraspea cuando se ponen gallitos los vellos y la emoción me pide pelea, que me atrapó en el trasmallo de la esencia romaní y me dejó a mí, payo, queriendo creer que creía que estaba hecho de las letanías que salían de ti.

De la Encarnación a Escuelas Pías, de Peñuelas a Butrón, después de verte con la abuela mía amanecer en su balcón. Allí te esperaré, mi Dios, en el Bacalao de mis desvelos, donde se reinicia mi reloj, donde empieza mi año nuevo. En el sitito donde te camelo, subiendo muy despacio, apenas sin moverte, esa cuesta sagrada en la que escuecen las llagas de los que queremos quererte. Implorándote salud, escuchando aquella marcha en la que al final eres Tú el que me empresta la escalera para poder ver la luz. Hoy será ayer, y ayer será mañana. A estas horas tempranas habrán visto amanecer otra madrugá gitana.