DE RABIA Y MIEL

El Circo de los Soles

La única novedad es que esta vez mintió con gafas de cerca. Quizás para escenificar que mientras su formación se pudría y su entorno se lucraba, él no vio nada

Santi Gigliotti

Ayer en el Senado, en el marco de la Comisión de Investigación del Caso Koldo, se interrogó al Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, como un Drácula famélico trajeado a las puertas de Halloween, llegó y salió con la estrategia del dientes, dientes, consciente de ... que tenía que cruzar este Rubicón ataviado de una sonrisa impostada y haciendo uso del truco, para sortear las preguntas de la sobreactuada y torpe oposición, y el trato, con el fin de sacar rédito de las bochornosas caricias de complicidad de sus socios. Para seguir con la corrupción del sistema, hay que tapar la corrupción política.

