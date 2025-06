Estos días habrás escuchado a muchos repetirte una consigna machacona, una inocente y manida jaculatoria de esas que suenan a caricia sobre el cogote del bebé, a pellizco en los mofletes del nene, a eaea: un examen no te define. Seguramente te lo habrá dicho ... gente que te quiere, buscando aliviar el peso de tu sufrimiento y calmar esos nervios locos que te rondan la mirada. Los entiendo, este tipo de frases son flatulencias que expulsa el cariño estreñido para reivindicar su condición de innegociable, para prevenir un hipotético fracaso y dejar claro que ningún traspiés académico quebrantará la devoción que tienen hacia ti.

Así es como debes tomártelo, como una muestra del amor abnegado de tu parentela que quiere protegerte de esos perturbadores fantasmas mentales que te susurran que los puedes decepcionar si no alcanzas ciertos parámetros. Quédate con el gesto, con el incuestionable respaldo, pero no con el sentido literal de la oración. Yo también estuve donde estás tú, decapitando capuchones de boli, borracho de bebidas energéticas, descartando temas. Yo también fui, y sigo siendo, un gallito en ciernes. Por eso sé que no quieres que te traten como si siguieses chupándote el dedo, por eso no voy a perder el tiempo sirviéndote bibis dialécticos ni ajustándote los pañales calientes que algunos gurús del tutifruti te venden por TikTok.

La realidad, y tú lo sabes, no es exactamente así. Claro que no te define un examen, lo que te define es lo que has hecho antes de él. Las horas de estudio, las lunas en vela, los libros bebidos. El esfuerzo, las ojeras, lo subrayado, lo aprendido. Por supuesto que no te define una prueba, lo que te define es tu manera de afrontarla, tu capacidad de someterte a la presión, de mantener a raya a la inquietud, de hacer valer tu sacrificio. Obvio que no te define un ejercicio, te define tu entereza a la hora de enfrentar los errores, de encarar lo amargo, de encajar lo que venga y saber relativizarlo, de levantarte y recomponerte cuando te has ido a la lona.

A la frustración se llega por atajos, pero tú vas a sortearla por la senda empinada de la verdad. Y lo cierto es que en este mundo en el que vivimos, muchas veces hermoso y otras crudo, en el futuro es probable que seas un número en una empresa que medirá tu rendimiento por estadísticas. Por eso quiero ahorrarte las mentiras piadosas y decirte que lo que nos define es nuestra manera de actuar. Somos las acepciones de nuestros hechos. Por eso la premisa es clara: hay que ir con todo, salir a ganar. Porque nos guste más o menos, cualquier cosa es ya una competición. Respira hondo, lee bien los enunciados, juega la bola hasta el final. Te quiero fuerte, vaya bien o mal. Nada termina mañana, pero la vida sí te define. El 10 está en luchar. Suerte.