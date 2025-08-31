Con la toalla en la cintura se coloca delante del espejo. Sus pómulos son los hoyos por los que escarban las termitas de la presión, en los que anidan pájaros de mal agüero. Él, pese a lo que muchos creen, se ve bien, piensa en ... positivo y se dice para sí que este aspecto demacrado, este rictus de galán zombi, es perfecto para acompañar el relato de mártir que viene trabajándose, ese último comodín al que se ha aferrado para alargar su tóxica relación con el poder. Las arrugas, las canas, las ojeras, las patas de gallo de pelea forman parte de esta narrativa a instaurar en la que conjuga el victimismo del inofensivo hombre sensible, romántico y perseguido con la frialdad del kíe que no se quiebra, del capo sin escrúpulos que contra cualquier pronóstico llega vivo al final de todos los capítulos.

En esta nueva temporada de las peripecias del perro tocará ser a la vez el entrañable Teckel y el insaciable Pitbull. En la intimidad del baño hace la de Joaquín Phoenix y le regala al cristal un arsenal de muecas lunáticas. Primero compungido, luego reflexivo, después una sonrisa inocentona y, para rematar, enarca la ceja y deja caer un poco el labio. Le encanta sorprenderse a sí mismo, le pone verse en la picota, haciendo equilibrio sobre el hilo de impotencia de los que le quieren ver caer. Lleva todo el verano ensayando esta apertura de juego, acariciando la manera con la que agitaría el tablero para intentar de nuevo recuperar la iniciativa. Se retiró, guardó silencio confiando en que su amiga la amnesia viajaría entra las sombrillas y se disolvería en los mojitos, confiando en que los patanes de sus adversarios caerían en todas las zanjas que cavó desde su retiro.

Llegó a tocar la boya del verano y aquí está otra vez. Se recoloca el pelo y comienza: Buenas noches, Pepa. Encantado de estar aquí, en la casa de todos los españoles. No, mejor. Buenas noches, Pepa. Un placer, como siempre, regresar a la casa de todos los españoles para inaugurar este curso político. Sí, a algunos parece que les ha molestado que el presidente del Gobierno venga a la televisión pública a dar el pistoletazo de salida a este apasionante, no, mejor, ilusionante, curso.

Aprovecho para mostrar mi solidaridad con los profesionales que están siendo acosados por esta oposición desquiciada, que no respeta la democracia. Lamento profundamente que el PP haya elegido tomar este camino ultra. Lo hemos visto estos meses con Torre Pacheco, también recientemente con los incendios que han asolado nuestro país, he ofrecido un Pacto de Estado que han rechazado de pleno. Me preocupa el cambio climático, también el negacionismo. Vamos a seguir impulsando el progreso, voy a presentar los presupuestos y pido el apoyo de todos los grupos para avanzar. ¿Ábalos, Cerdán, Begoña? Bah. ¿Apagón, Renfe y la nula presencia en la UE y la OTAN? Bah. ¿Financiación singular, Puigdemont y los jóvenes sin poder independizarse? Bah, está todo atado. Estamos en avanzar, querida Pepa. Son las 9, tiene hambre. Aún no ha desayunado.