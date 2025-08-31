Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Buenas noches, Pepa

Lleva todo el verano ensayando esta apertura de juego, acariciando la manera con la que agitaría el tablero para intentar de nuevo recuperar la iniciativa

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Con la toalla en la cintura se coloca delante del espejo. Sus pómulos son los hoyos por los que escarban las termitas de la presión, en los que anidan pájaros de mal agüero. Él, pese a lo que muchos creen, se ve bien, piensa en ... positivo y se dice para sí que este aspecto demacrado, este rictus de galán zombi, es perfecto para acompañar el relato de mártir que viene trabajándose, ese último comodín al que se ha aferrado para alargar su tóxica relación con el poder. Las arrugas, las canas, las ojeras, las patas de gallo de pelea forman parte de esta narrativa a instaurar en la que conjuga el victimismo del inofensivo hombre sensible, romántico y perseguido con la frialdad del kíe que no se quiebra, del capo sin escrúpulos que contra cualquier pronóstico llega vivo al final de todos los capítulos.

