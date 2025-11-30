Están en un bareto, chaquetones gordos y cerveza. El velador es la candelita y alrededor ellos se calientan contándose la vida. La que pasa tan rápido que te lleva de la playa a diciembre en tres viernes. La Navidad llega y el año se desintegra, ... se hace de noche temprano, se hacen mayores los enanos. Abres y cierras los ojos y pum, apareces otra vez rodeado de luces, comiendo turrones, organizando quedadas con gente a la que le gusta mucho alternar sobre estas fechas para administrar oxígeno a vínculos moribundos que precisan de una buena tajá para no extinguirse.

Hablan sobre ello, algunos acudirán a su primera cena de empresa este año. Fabulan estropicios, aprovechan para meter célebres desbarres del grupo e imaginar cómo sería perder los papeles delante de los jefes. Saca los pasos prohibidos, deja el pabellón alto, amortiza la barra libre. Que todo el mundo se pone igual, que de vez en cuando hay que dar la nota, que ya que estás harto del curro que si te despiden sea por la puerta grande. Más birra, más madera. El vaho mezclándose con el humo de los camelcitos.

Y nosotros este año, qué. Pues montamos una por Viapol como siempre, ¿no? Pero hay que ponerle fecha. Pero, vamos a ver, si todos los fines de semana armamos un taco distinto. Yo no le veo el sentido a reservar en un sitio y gastarnos treinta pavos en cenar como si fuéramos puretas. Ya, quillo, pero las tradiciones se respetan y, además, por hacer algo especial por la vuelta del Alfon y del Pedrito. ¿Qué día vuelven a tó esto? El 21 están por aquí. Ahora, ni amigo invisible ni leches, eh. No me seáis, que eso es una primada de kilogramo. Podríamos hacer lo de regalarnos camisetas de fútbol vintage. Déjate, déjate, no inventes. A ver, hazte ahí una encuesta en el grupo a ver qué día cuadramos.

¿Alguien tiene fuego? Mano, yo lo que sí veo enverdá es pillar un número de la lotería entre todos los chavales. Mira, pues esa te la compro, broki. Pero si eso no toca ná. Ah, perdone usted, Elon Musk. No pongas tu parte si no quieres, pero luego no quiero lloros. Y lo que se lleva Hacienda, loco. ¿No era que no nos iba a tocar? Cucha, y si cae la breva nos pillamos una casa en el campo pa tó los notas. Bomba, bomba. Con su chimeneíta, su barbacoa, su piscinita. Sí, aro. O montamos un bar. Con su billar, su futbolo, nuestra musiquita. Dale, dale. Venga, trinca el de aquí. Termina en siete. Perfect, pasa foto. Bizums a mí. Échale otra rondita. Por nosotros. Apoya, apoya. Guarda bien el boleto. Si hay suerte no me veis el pelo.

La que vale la pena por ratitos como esos, en los que se le da boleto a todo, en los que los suertudos le tiran los tejos a la suerte.