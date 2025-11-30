Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Boleto

La Navidad llega y el año se desintegra, se hace de noche temprano, se hacen mayores los enanos

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Están en un bareto, chaquetones gordos y cerveza. El velador es la candelita y alrededor ellos se calientan contándose la vida. La que pasa tan rápido que te lleva de la playa a diciembre en tres viernes. La Navidad llega y el año se desintegra, ... se hace de noche temprano, se hacen mayores los enanos. Abres y cierras los ojos y pum, apareces otra vez rodeado de luces, comiendo turrones, organizando quedadas con gente a la que le gusta mucho alternar sobre estas fechas para administrar oxígeno a vínculos moribundos que precisan de una buena tajá para no extinguirse.

