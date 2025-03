Hay dos eternidades en esta tierra, la del Señor y la del cuerpo incorrupto de San Fernando. En esa urna de plata que hizo Juan Laureano de Pina entre 1690 y 1719, cumbre de la orfebrería barroca sevillana, están guardadas todas mis devociones: Dios, Sevilla ... y la lengua castellana. Lola Pons, que es artista y científica de las palabras, me descubrió que solemos glorificar, con razón, a Alfonso X por su apoyo a la escritura en castellano, pero en la época de su santo padre el 70 por ciento de los documentos de su cancillería se escribían ya en la lengua que hoy nos vehicula. Un artículo del maestro Manuel Ariza lo demostró. Su trabajo fue pionero en mostrar que la voluntad práctica de gestión de los territorios reconquistados precipitó el uso del castellano en la administración y la cancillería ya de Fernando III. Luego Alfonso X lo continuó en la ciencia y la historia, pero la innovación y la apuesta por el castellano es marca del padre más que del hijo. El hijo, por cierto, fue el más sevillano de nuestros monarcas y es falso que su escuela de traductores estuviera en Toledo, estuvo en Sevilla, donde Alfonso X residió la mayor parte de su vida. Concretamente, el profesor Ariza asegura en su poco conocida obra titulada 'Fernando III y el castellano alfonsí' que «no se ha hecho hincapié en la importancia del Rey santo para la extensión del español como lengua oficial». Según su estudio, de los 852 documentos oficiales que se conservan de Fernando III, están en romance 247, lo que supone casi un 30 por ciento, cifra más que respetable. El empleo de esta lengua aumenta a partir de 1233 y llega a su clímax en 1241. Pero el momento culminante se alcanza en 1252, cuatro años después de la conquista de Sevilla, es decir, con el Rey en esta tierra. De esa fecha se conservan 14 documentos oficiales y todos están en romance. El idioma español es, por tanto, más un sueño del padre que del hijo.

Pero no es la única gran obra que el Rey Santo legó a la ciudad. También fue el mayor urbanista de Sevilla, el gran impulsor de su desarrollo en todos los sentidos. ¿Qué habría ocurrido si hubiese renunciado a la conquista cristiana de Sevilla? Esta pregunta se contesta con una retahíla: las campanas de la Giralda, la Catedral, el Salvador, el templete de la Cruz del Campo, el viacrucis del marqués de Tarifa, la hermandad de los Negritos, San Lorenzo, Santa Ana, Santa María la Blanca, el monasterio de San Isidoro, la Biblia del Oso, el convento de San Leandro, el de Santa Clara, el Patrocinio, San Luis de los Franceses, la Magdalena, Santa Cruz, San Clemente, Santa Paula, Santa Inés, San Jerónimo, Santa María de las Cuevas, la Macarena, la Esperanza de Triana, la Amargura, el Gran Poder, el Cachorro, el Señor de Pasión, la Pastora, el Archivo de Indias, las Atarazanas, el Alcázar… Se puede seguir hasta el infinito. Porque sin San Fernando no existiría esta Sevilla por la que nos desvivimos 775 años después. Existiría tal vez otra, pero no esta. Y aún hay más. Lo más importante de Fernando III no es que diese un impulso constructivo a la ciudad conquistada, es que nunca fue un destructor, como algunos ahora tratan de retratarlo. Muy al contrario, lo que hizo fue transmitir su fe para la búsqueda de la civilización. No demolió nada de lo que se encontró, no enmudeció el pasado, lo que hizo fue mejorarlo. Y ese es uno de los más profundos dogmas de nuestra fe. Construir, agrandar, ensanchar, incluir. Por eso la Giralda es el emblema de Sevilla. El alminar de la antigua mezquita es hoy, con todas sus sebkas y rampas intactas, la torre de Santa María. El minarete que San Fernando mantuvo en su sitio es el trono de la Virgen de los Reyes, una extensión de ella misma, una metáfora de todas las cosas más bellas de la ciudad.

El dogma fernandino, por tanto, se basa en la tolerancia. Si hoy Sevilla es una tierra de fe opulenta y de vastísima historia es porque ha sabido heredar de la cultura islámica sus bienes más preciados e incorporarlos a la costumbre cristiana. Sevilla sigue siendo fenicia, romana en la Macarena, visigoda, moruna, judía, gótica, barroca, vanguardista en definitiva. El triunfo de Fernando III es el del hermanamiento de sangres. Por eso se puede hablar de Dios en esta ciudad con palabras andalusíes. Incluso se puede soñar con ver pasar un crucificado al son de las vihuelas de Ziriyab. Y la bisagra de todo ese conglomerado de civilizaciones es el Rey Santo. Somos así por él, que nos dejó dos grandes maravillas: la restauración de Dios en Sevilla, es decir, del amor, y la lengua con la que 775 años después le damos las gracias.