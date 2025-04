Ignoro qué aceptación taquillera está teniendo 'Tardes de soledad', ese film de tema taurino que acaba de ser estrenado en las salas de cine de España. Pero no se me oculta la polémica que la cinta está generando en los medios de comunicación entre quienes ... la ensalzan por su originalidad en el tratamiento de la fiesta –nadie hasta ahora se había atrevido a introducir en tal modo cámaras y micrófonos en el dominio más primario, más elemental, más crudo y más salvaje del ritual taurino– y aquellos otros que piensan que se trata de una visión parcial e insuficiente de la corrida, el lado más primitivo y menos atractivo de la faena, el sustrato más áspero, más animal y menos grato sobre la que ésta se sustenta

Si el enfoque de Albert Serra, su director, encanta por lo general a los verdaderos aficionados, que ven en esta nueva mirada suya un punto de inflexión en la filmografía taurina que engrandece y dignifica aún más el alto cometido sacrificial del diestro, no parecen pensar del mismo modo los protagonistas de la corrida, la gente del toro, quienes con toda lógica echan en falta esa otra parte de la faena realmente atractiva, la conjunción estética entre toro y torero ante los ojos de un público que desde la distancia apenas sí puede percatarse de la potencia animal y primaria del toro, de toda esa fuerza telúrica –respiración, bufidos, tierra que se levanta del suelo, babas que brotan de la boca, excrementos pegados a la piel…– que emana de aquella fiera en libertad que acomete impulsada por su instinto.

Afrontar y encauzar ese ímpetu, someterlo a coordenadas de racionalidad y de arte, transitar en pocos minutos de lo más primitivo a lo más elevado, del tremendo choque contra el instinto animal a la estilización artística más exigente, he aquí la grandeza de la competencia técnica del toreo, una fiesta que a su significación sacrificial y antropológica une una dimensión estética que sublima todo el primitivismo que en ella late, justamente esa cara que 'Tardes de soledad' nos muestra en toda su crudeza con el desgarro y la veracidad de las imágenes. La faena es un proceso de sublimación artística que supera el ímpetu de la fuerza bruta y la reconduce a los terrenos de la creación estética en medio de una tensión interior vivida por el matador, su artífice técnico y su oficiante moral.

Cierto es que 'Tardes de soledad' no nos ofrece esa otra cara más atractiva del toreo, la cara que por lo general nos había mostrado hasta el momento el cine de tema taurino: las faenas más brillantes, las plazas más señeras, el público más entusiasta, la plasmación, en suma, de todo el proceso creativo que se sustancia en el ruedo. En la cinta de Serra, en cambio, no hay faenas, no hay público, no hay relato que narre la acción dramática que transcurre en la arena, es más un documental que una historia fílmica. Todo se centra obsesivamente –una obsesión artísticamente buscada– en la inquietante vulnerabilidad del hombre frente a esa otra fuerza telúrica que todo lo arrasa, que todo lo descompone, que todo lo altera. Una fuerza que el espectador puede intuir pero que sólo el maestro y su cuadrilla podrán calibrar en su terrorífica desmesura. La vislumbra también todo aquel que haya ocupado alguna vez uno de los burladeros del callejón, allí donde se ven las caras pálidas, se oyen las palabras agónicas de los celebrantes del rito y se siente la cercana respiración del toro, la atmósfera de tensión y de miedo que el resto de la plaza no percibe.

Pero es justamente la reconversión de ese desorden prologal de la faena –tan primario, tan lejos de cualquier proporción– en una equilibrada armonía de lances de dominio o de inspiración el factor que mejor revela la singularidad de una fiesta que transforma ese desorden instintivo en un orden mental capaz de elevarse a las regiones del arte. Ese salto desde la lucha más primaria a la más estilizada creación estética se hace especialmente visible en el toreo de aire más natural, más relajado, cuando torero y público tienen la falsa sensación de que el peligro se ha desvanecido y la lidia parece entonces un simple juego libre de sobresaltos. Es ésta la más alta expresión de la inteligencia torera, trascendiendo la tosquedad inherente al choque con el animal y orientando el quehacer del espada hacia una suerte de experiencia mística.

No sé si Albert Sierra, en sus admirables 'Tardes de soledad', ha querido suscitar en el espectador este mismo razonamiento en favor de la fiesta. Pero creo que, consciente o inconscientemente, su inteligente documental nos está dando el argumento que más puede dignificar a la tauromaquia: la constatación más palmaria del prodigioso 'ascensus', en el curso de la faena, del plano de lo instintivo al plano de la racionalidad, el tránsito de la naturaleza a la cultura.