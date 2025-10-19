Desde que Maquiavelo formuló su visión de la política como un fin en sí misma desligado de cualquier imperativo de orden moral, la teoría del poder por el poder se ha consumado en el curso de la historia en todos los regímenes autoritarios que en ... el mundo han sido. En nuestro tiempo, esa concepción ególatra de la política llegó a sus cotas más altas de degradación moral en los dos grandes totalitarismos que envilecieron la historia de Europa en la primera mitad del siglo pasado y demostraron tristemente que la maldad inherente a la condición humana no va retrocediendo con el paso del tiempo sino que, por desgracia, conserva la misma virulencia cainita de nuestros primeros ancestros una vez consumada la expulsión del Paraíso.

Una de la secuelas derivadas del autoritarismo político es sin duda la sensación de impunidad que genera en aquellos que lo ejercen como una actividad cotidiana y en apariencia inmune a cualquier riesgo. Sentirse impune significa prescindir de todo freno moral, actuar como con la convicción interior de que, se haga lo que se haga, se estará siempre a salvo de toda reprehensión ajena, de toda censura pública. Cuando en un régimen democrático los gobernantes llegan a esta convicción personal es que algo muy importante se ha quebrado en su concepción democrática del poder, y que los resortes morales que aseguran la convivencia civil entre gobernantes y gobernados se están peligrosamente degradando.

Un régimen que propicia tales comportamientos deja de ser una democracia para virar hacia una cocepción autoritaria de la vida política; desoye cada vez más a sus ciudadanos, opera con un descaro y una prepotencia cada vez más ostensibles, y se sitúa fuera del pacto moral entre gobernantes y gobernados que contrariando del todo al secretario de la Signoria florentina, es consustancial a toda verdadera democracia. Sentirse impune en el ejercicio del poder es también el modo más perverso de despreciar al ciudadano, y la sobreactuación que tantas veces acompaña a ese desplante toda una prueba de pública arrogancia.

El panorama político de la España de hoy anda sobrado de altanería por parte del poder central, imbuido de la falsa creencia en la superioridad moral de la izquierda y en la legitimidad de sus propuestas, sean éstas o no acordes con el marco constitucional que los españoles se dieron libremente en su día. Una altanería hija de la conciencia de impunidad con que se ha mostrado tantas veces el gobierno de Pedro Sánchez. Altanero fue el modo con que se vendió la amnistía a los golpistas catalanes en nombre de una supuesta normalidad que más bien supone una vergonzante entrega al separatismo a cambio del sillón presidencial de la Moncloa. Altanera y del todo indecorosa la menesterosa sumisión a los dictados del prófugo de Waterloo, que juega a su antojo con la patética necesidad de nuestro presidente. Altanera la promulgación de leyes de gran alcance social obviando el diálogo con la oposición. Altanera la obstinada defensa de un fiscal general judicialmente desacreditado que el ejecutivo mantiene contra viento y marea en un alardeado gesto de autosuficiencia. Altanero el 'Animo, Alberto' proferido por Sánchez sin el menor respeto a la dignidad de la cámara que representa a la nación española en su conjunto. En todos estos episodios subyace la convicción de que por muchos que puedan ser los excesos, más fuerte será la impunidad de la que disfrutan sus autores, el repetido talismán 'progresista' que al parecer todo lo legitima y ensalza.

Y altanero fue también en su día, aunque siga hoy de permanente actualidad, el indecente proceder, en el curso de varios años, de un secretario de organización del partido gobernante que al parecer se permitía atender con dinero público a sus desmedidas urgencias eróticas. La sensación de impunidad con la que sin duda llevó a cabo tales desafueros es sólo una muestra de que la vida política española vive un declive moral que no será fácil de revertir sólo con unas elecciones generales. Un país donde es posible delinquir con tanto desahogo desde el poder es un país abocado a la estafa de los valores democráticos. Aguarda al próximo ejecutivo, si es que los españoles así lo decidieran, la dura tarea de sanear el cuerpo político de la nación, desterrar de la vida civil toda conciencia de impunidad, hacer de la transparencia el santo y seña de una moral auténticamente democrática.