La gran renovación de la poesía española moderna gravita sobre el impulso de la lírica popular, de los que en pleno siglo XIX se conocían con el nombre de 'cantares'. Su mayor artífice fue Gustavo Adolfo Bécquer, quien en la construcción de sus rimas se ... había inspirado en aquella poesía que nace del fondo del pueblo, una poesía «natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la fantasía». Sus rimas, alentadas por ese fermento popular, se acercan a los principios compositivos –asonancia, pie quebrado, concisión expresiva– de las soleares y seguidillas del cante flamenco, elevando a una dimensión culta todo ese inmenso bagaje poético que circulaba tanto en el registro de la oralidad como en las numerosas colecciones de cantares que circulaban en la España de entonces. Sólo desde esa perspectiva podremos entender la opción neopopularista de Manuel y Antonio Machado, dignos herederos de la pasión folclorista de su padre 'Demófilo', recopilador y estudioso de las coplas flamencas, y también los textos de Alberti, de García Lorca y otros grandes poetas del 27.

Es obligado recordar esta interrelación entre lo culto y lo popular, este feliz maridaje entre uno y otro registro, para dar cuenta de la obra de aquellos poetas que en esa misma línea integradora de las dos estéticas se aprestan a concentrar en unos pocos versos todo un mundo poético propio y diferenciado, el exponente de un patrimonio espiritual sujeto a la concisión, a la brevedad y al impacto emocional de una soleá, de una seguidilla, de un pie quebrado que corta, airoso, el discurso poético, de un inesperado quiebro verbal o de un cierre de poema que deja al lector o al oyente sumido en la perplejidad y en el desconcierto.

Todas estas son notas que se revelan con notable competencia lírica en el libro 'Coplas apenas', una reedición con nuevos poemas añadidos del texto que muchos años atrás publicó Antonio García Barbeito en una colaboración entre la Fundación Machado y la Bienal de Flamenco. La editorial Almuzara pone ahora al alcance de los lectores un auténtico muestrario de coplas flamencas en el que su autor vuelca su alertada sensibilidad poética y su conexión con sus más íntimas vivencias de hombre abierto al pueblo de Andalucía, a sus tierras y a sus campos, al latido cotidiano de la vida de su tiempo y de su gente. Soleares de muy diversa factura, seguidillas simples y compuestas, nanas y cantos de bamba… nos revelan el talento verbal y el espíritu de creación de un poeta que en cada poema, en cada verso, en cada palabra suya nos sorprende con un descubrimiento esencializado en un mensaje directo, incisivo, con una economía de lenguaje que condensa magistralmente todo un complejo proceso mental parco en palabras y rico en ideas.

El amor y el desamor («Los lunares de tu espalda / - sideral escalofrío - / constelación de lujuria/ en el firmamento mío») ; un erotismo muy explícito («Deja correr mis ríos/ - blancos, agrios, calientes - / por cauces de su instinto. / Deja que desemboquen / donde aguardan los hijos»); el sentimiento de soledad («Los besos que no te di / te tienen que estar doliendo / como me duelen a mí»); el olvido («Olvido que te he querido, / tú, que puedes olvidarme./ Yo ya no estoy para olvidos»); la sátira social («Hay quien vive de poner/ zancadillas a diario/ y nunca se le ve el pie»); la conexión espiritual del poeta con el ámbito rural, con el olivar («Olivo, corazón verde,/ ábrete todas las venas / y desángrate de aceite»), con los girasoles y los trigales («Cien hoces por los trigales. / La espiga, sin preguntar, moría entre interrogantes; con el réquiem de soleares por los hombres de la mina («Morir dentro de una mina / es como morir dos veces; / la primera vez en vida») y hasta con un sentido homenaje al poeta Rafael Montesinos, artífice de un refinado cultivo de esta poesía de cantares («Desde que tu voz no está / camina con pie quebrado / la soleá»).

Basten estos pocos ejemplos para que el lector de esta tribuna pueda hacerse cabal idea del impulso que alienta el quehacer lírico de Antonio García Barbeito en este dominio de la poesía de inspiración popular, un dominio en el que el poeta de Aznalcázar funde con suma pericia, como hicieran tantos poetas españoles de la modernidad, la inspiración culta con los esquemas compositivos del acervo poético del pueblo. El título del libro – 'Coplas apenas'- no hace justicia al verdadero valor de esta expresiva gavilla de versos dictada por la autenticidad. Parece minusvalorar lo que en verdad el texto encierra: la voz clara y veraz de quien siente la poesía como un imperativo íntimo y esencial, la apremiante llamada de un impulso de creación que ha de salir al aire transfigurado en palabras.