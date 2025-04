(A José Luis Vázquez Silva, que vive y guarda las mejores esencias de su padre)

LA tarde de otoño era calma y soleada, limpio el aire y azul el cielo; ni siquiera una brisa alteraba las ramas de las encinas de Zahariche, la finca ... loreña que guarda los secretos de aquellos toros míticos que, silenciosos y calmos, se movían pesadamente por los cerrados de aquella tierra bravía. Desde las alturas del tentadero de los Miura, un lugar tan sobrio como el proverbial talante austero del espíritu de ese hierro bravo, se les veía moverse a su arbitrio, colmados en su sosegada vida de privilegio pero con todo el ímpetu intacto de su sangre en las astas, con ese secreto ardor que hace del toro de lidia la criatura animal más hermosa del mundo. La belleza única y silente del toro en el campo, acompasada al ritmo de la naturaleza, se sentía aquella tarde de noviembre como un imperativo telúrico, una llamada a la comunión del hombre con la tierra, la escenificación perfecta de aquel paraíso auroral del mundo perdido para siempre pero siempre anhelado.

Aquella tarde tentaban los Vázquez en Zahariche, un auténtico ritual que cada año revitaliza la vieja amistad que Pepe Luis mantuvo con don Eduardo y el inmenso afecto compartido entre las dos dinastías, la ganadera y la torera. Era el tiempo en que las grandes figuras se enfrentaban al hierro de Miura como una prueba de pundonor y de amor propio. Y Pepe Luis, que había matado en su vida muchos toros de don Eduardo, siguió siendo para la casa Miura el principal artífice de sus tentaderos, el hombre que mejor conocía sus toros y el de mayor confianza para el ganadero.

Fieles a esa tradición vivida años tras año, allí estaban, pisando juntos la arena de la plaza de tientas, los tres hijos de Pepe Luis, y el hijo y el nieto de su hermano Manolo, tentando aquellas vaquillas que no se cansaban de acometer y que llevaban en su sangre la temible sabiduría de sus ancestros. Y también los miembros de la familia Miura , Eduardo y Antonio, los dos hijos de don Eduardo, siguiendo atentos desde un burladero todo el proceso de la tienta, y su sobrino Dávila Miura , sobrado de autoridad lidiadora, y hasta los vástagos más jóvenes de la familia ganadera, hermanados todos - los Vázquez y los Miura - por una familiaridad y un afecto gozosamente compartidos, por una hermanad sostenida en el tiempo que en el silencio de la tarde – apenas quince personas que contemplábamos, callados, la escena desde el minúsculo palco de la plaza- brotaban de sus voces en el silencio de la tarde, felices todos de estar viviendo una honda verdad , una verdad que recorre una parte esencial de la tauromaquia de nuestro tiempo, la que funde la inspiración torera de la familia Vázquez- la expresión más depurada de la naturalidad lidiadora- y la épica del hierro ganadero de Miura, historia viva de España, santo y seña de la fiesta en su dimensión más trágica y en su mayor grandeza heroica.

Las llamadas a las vaquillas desde el caballo de picas, con ese extraño galimatías, tan sonoro, en la voz del picador; el ritualismo secular con que se prueban, paso a paso, las condiciones de la res; el ir y venir, nunca gratuito, de los oficiantes de aquella liturgia tan campera y tan sobria, tan llena de matices; la complejidad que cada toro encierra en sus adentros y que sólo podrán vislumbrar, justamente en este juicio que se le hace a las futuras madres, los ojos acostumbrados a contemplarlas primero en las soledades del cortijo…, todo ese mundo, quintaesenciado en un tiempo que no admite ni restricciones ni alargues, se ofreció aquella tarde a mi vista como un deslumbramiento.

Y en su curso, junto a la eficiencia lidiadora de Dávila, los pequeños detalles de gracia y de finura de los hermanos Vázquez, esos lances que brotaban de las manos de Pepe Luis Vázquez Silva con el aroma intacto de los de su padre, esa innata capacidad suya para no romper nunca el canon de excelencia que le legó la sangre. El mero esbozo de una verónica meciendo los brazos, el apunte de un natural lento y consentido, la rotundidad de un pase de pecho largo y demorado … y sobre todo esa elegancia natural no aprendida («por gracia y sin esfuerzo») que viene de los adentros y no se puede imitar. Una clase magistral de torería impartida en aquella cátedra de Zahariche.

En la serena quietud de la tarde otoñal, en aquella modesta plaza de tientas de un cortijo andaluz, se escenificaba, apenas sin testigos, ese milagroso maridaje entre la fina sutileza aérea del toreo de los Vázquez, quintaesencia de la gracia en su sentido más alto y más noble (nada que ver con la pinturería) y el tronco primigenio de un hierro ganadero que guarda las viejas esencias de la fiesta brava. Una auténtica tarde de toros en las limpias soledades de Zahariche.