Cada semana nos ocurre igual a los que tenemos el honor de escribir en estas páginas. El rito de la columna comienza, obviamente, con lo más importante: la elección del tema. Una aguarda el transcurrir de los días, lee y ve, cruza los dedos para ... que un compañero no se le adelante y confía en que su historia, de la que cree podrá aportar una visión más o menos original, llamará a su puerta sin más. Que si los toldos y su sombra al tranvía al paso por la Avenida, que si la polémica por los servicios de Lipasam, el enésimo contratiempo para la obra de la SE-40 y su financiación aplazada... Una sucesión de noticias relevantes para los sevillanos, indudablemente.

La que hoy ocupa este espacio no es una información de servicio, sino un testimonio de vida, esos que su difusión dan sentido al trabajo de los periodistas, aunque la prisa y el algoritmo nos lo hagan olvidar a menudo. Llegaba Javier Macías el mediodía del jueves a la redacción acelerado, en un estado entre la excitación y el azoramiento. Impresionado y feliz por el encuentro, avergonzado al ponerse frente al espejo de Sor Fátima Martínez. Con dos detalles que contó sobre la monja ecijana, lo supe. Iba a ser objeto del artículo de este lunes.

Se necesitarían mucho más de dos páginas para contar la vida de esta Hija de la Caridad a la que apodan 'Sor Colleja' porque no duda en dar un pescozón para encauzar las almas atormentadas de las personas a las que lleva auxiliando medio siglo: presos, drogadictos y marginados de una sociedad cada vez más individualista. La podríamos llamar también 'Sor Ye-yé', porque desde muy joven prefirió la acción de la calle, las cárceles y el trabajo en Proyecto Hombre a la contemplación del convento. O 'Sor Citröen'. A sus 75 años sigue conduciendo. Ya sea al volante y para cargar material de obra para una casa en ruinas de una joven madre, o en un sentido espiritual, recomponiendo los escombros de todo aquel que la necesite con un abrazo y una escucha. No ha logrado salvar a todos, lógicamente: asesinos, violadores... Pero con todos lo intenta con un elevado sentido de la piedad. No se arredra, por una razón mucho más poderosa que el hecho de que también podría ser 'Sor karateka'. Se ha entregado a Dios y a los pobres en cuerpo y alma para ser 'Sor felicidad'. Porque esta monja que sólo lleva a rajatabla el hábito de la entrega, es también ejemplo del camino salesiano a la santidad: 'Estad siempre alegres'. Sor Fátima le infundió ese entusiasmo al redactor, él a mí y ahora lo transmito a ustedes: «Tú también puedes hacer cosas por los demás».