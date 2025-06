No voy a hablar de la intervención de Arquillo a la Macarena porque comparto la opinión de los expertos consultados por este periódico ante el revuelo ocasionado. Tratándose de una imagen de devoción universal, todo comentario hay que tomarlo con cautela. También porque, a estas ... alturas, una ya no sabe si cuando usted lea el artículo la virgen habrá sido sometida a un cuarto 'retoque' y los devotos seguirán dolidos por la transformación de la dolorosa de San Gil o ya conformes a firmar la paz con la hermandad. Por cierto, mientras el sábado, los fieles a la Señora de Sevilla velaban armas, EEUU entraba directamente en guerra con Irán, preámbulo de los que muchos consideran la tercera contienda mundial. La unión de ambos acontecimientos ha llevado a algunos a concluir que la Macarena que amaneció el sábado en su camarín no era la auténtica, sino una copia, y que la venerada talla está custodiada en un lugar a salvo de ataques. De momento, todos los disparos van para el equipo restaurador y la junta de Fernández Cabrero. Pero no quería reflexionar sobre este asunto que ha traído de cabeza a Sevilla este fin de semana, insisto, sino sobre lo que me llevó a pensar al toparme en la red X de Elon Musk, esa teoría conspiranoica sobre el paradero de la Esperanza. Primero, me recordó lo que sucedió en el 36 y cómo salieron las 361 obras del Museo del Prado –de todo Madrid fueron alrededor de 2.000– para ser preservadas mientras duró la Guerra Civil. De ahí el segundo pensamiento. Imaginé las cientos de piezas –quizá no del mismo valor que las del museo madrileño– que aguardan en el Bellas Artes a ser expuestas en virtud de un ampliación de la que se viene hablando desde casi principios del milenio. En parte, no llega porque el Gobierno de Sánchez prima la financiación de otros espacios museísticos nacionales –especialmente catalanes– por encima de la segunda pinacoteca del país, que en 10 años cumple su bicentenario. Las cuentas de momentos son rotundas. Desde 2018, el Ministerio de Cultura ha invertido más de 120 millones de euros en otros museos y en el sevillano cero. Dicen en la Junta de Andalucía, que ya ha presentado los deberes a Urtasun con el informe técnico de la ampliación, que en la capital hay, por fin, buena predisposición en acometer la reforma. Una cordialidad que parece no sentir su compañera en el Consejo de Ministros, María Jesús Montero, que mientras saca pecho por la «apuesta» por la Línea 3 del metro, se tira del vagón de la educación y elude saludar al alcalde Sanz. Normal, para como están los trenes... Prefería no valorar el tema de la Macarena, pero todo esto se me ha ocurrido mientras buscaba su rostro de siempre bajo esas inverosímiles pestañas.

