Parthenope, protagonista de la última película de Sorrentino, pasa toda la juventud tratando de definir la Antropología, la carrera que estudia. No es hasta que la termina cuando su profesor y mentor se la descubre: «Consiste en saber ver». Permítanme el pequeño spoiler para introducir ... la columna de hoy, pero no hace mucho hilé este detalle de la cinta con la historia que me contó un amigo de una reunión de su comunidad de vecinos. No hay mejor laboratorio en el que fijar los ojos, abrir los oídos y tratar de cerrar la boca para analizar al ser humano. Al menos en su vertiente social. En una suerte de catálogo de personalidades, el suyo es un vecindario diverso, como si cada uno hubiese ensayado su papel imitado de la famosa serie de televisión que avisa en su título de que las cosas siempre pueden ir a peor. La añoranza de un tiempo mejor para algunos y el desánimo y la frustración por el estatismo en otros, quién sabe, convierten a estas citas en un escenario de discursos plañideros, de enérgicos alegatos, de cruce de acusaciones, de batallas dialécticas, de discusiones, en definitiva, en la mayoría de los casos absurdas. No hay mejor reflejo de cómo está polarizada la sociedad y enrarecido el ambiente que una convocatoria en el portal. Me llamó la atención de su narración uno de los corrillos que se generó en torno a la presencia de indigentes. Puede ser en su calle. O en la mía. También en la suya. Porque esta es una desgracia que asola a esta ciudad y, convendrán, sólo hace falta darse un paseo por muchos barrios y el propio Centro para comprobarlo. En el caso de la mendicidad –quizá de cualquier otro tema también– me he dado cuenta de que la opinión ya no va por distritos, sino por orientación y piso de la vivienda. El del cuarto que le tiene que explicar a sus hijos pequeños por qué el indigente que duerme frente al balcón hace sus necesidades allí mismo, está horrorizado. La señora mayor del bajo, sin terraza con vistas al escatológico espectáculo, repele de cualquier medida de seguridad que suponga el cerramiento de la urbanización porque se siente enjaulada. El bloque en pleno y todos los que viven en un radio de un kilómetro se sienten aliviados con la noticia del traslado de los albergues cercanos. No se sabe el destino pero, lejos de allí, será el problema de otros. Vivir en la calle –el paso previo es hacerlo en los trasteros– también es cuestión de clase. Aceptamos al pobre que pide en la puerta del supermercado con mucha educación, entendemos de justicia poética el que se atrinchera en la puerta de una entidad bancaria, pero recelamos, lógicamente, del de las 'malas pintas'. También, en el bloque, está el del segundo interior, el que normalmente no se pronuncia en las juntas. Porque no es lo mismo ver que mirar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión