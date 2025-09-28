Viajar es descubrir que todo el mundo se equivoca. Para comprobar la realidad que resume con esta frase el escritor y filósofo británico Aldous Huxley no hace falta ni dar el primer paso fuera de Sevilla; con pisar su aeropuerto, uno se da cuenta del ... grave error del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de no incluir en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) las inversiones que San Pablo precisa, mientras que sí lo ha hecho con otros como los de Madrid, Barcelona y Málaga.

«Infraestructuras que te cambian la vida», reza la última campaña del departamento que dirige Óscar Puente. Han de ser perfectas la de los sevillanos a su entender, porque una vez más ha descartado cualquier mejora sustancial que permita dar a la capital andaluza un salto cualitativo que vaya ligado al crecimiento en número. No sólo los expertos del sector turístico reclaman la ampliación del aeropuerto, sino que también es una inquietud de viajeros, locales y turistas que salen, vienen y comparan. En algunos casos, el tamaño sí importa porque tener más espacio aporta comodidad, facilidad de acceso y garantía, además de la sensación de llegar a un destino de primerísimo nivel. La marca Sevilla que tanto se pregona y que tiene en el aeropuerto su primera tarjeta de visita.

Sirva una vuelta a la sentencia de Huxley: Cuando uno viaja se da cuenta de que lo suyo no necesariamente es lo mejor. Y en este caso, tenemos el aprobado justo. Con casi 10 millones de personas utilizando estas instalaciones al año y ante la previsión de que vaya en aumento con las recientes rutas con dos hubs cruciales para enlazar con todas las partes del planeta, Casablanca y Estambul, y si se quiere lograr el vuelo directo con EEUU (Miami), no hay más alternativa que una nueva modernización. Aunque la dirección del mismo asegura que cuando sea necesaria, se hará, toda vez que la anterior culminó hace escasos años y ahora se acometerán mejoras de menor envergadura, se percibe que se ha perdido una gran oportunidad para ser más competitivos. No obstante, lo más urgente es la conexión ferroviaria con la ciudad, aunque Puente lleve toda la legislatura arrastrando a Sevilla al vagón de cola, obviando incluso la normativa de Europa al respecto que indica que todo aeropuerto que supere los cuatro millones de usuarios deben de contar con esta infraestructura. Pero hemos topado con el ministro de los retrasos. Por más que lo denunciemos los medios y lo reivindiquen los entendidos de esta industria y las plataformas ciudadanas, ya hemos asumido que para que «nos cambie la vida» antes tendrá que cambiar de manos la cartera de Transportes.