Suscríbete a
ABC Premium

sevilla al día

Todo el mundo se equivoca

Cuando uno viaja se da cuenta de que lo suyo no necesariamente es lo mejor, y en el caso del aeropuerto de Sevilla, tenemos el aprobado justo

Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Viajar es descubrir que todo el mundo se equivoca. Para comprobar la realidad que resume con esta frase el escritor y filósofo británico Aldous Huxley no hace falta ni dar el primer paso fuera de Sevilla; con pisar su aeropuerto, uno se da cuenta del ... grave error del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de no incluir en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) las inversiones que San Pablo precisa, mientras que sí lo ha hecho con otros como los de Madrid, Barcelona y Málaga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app