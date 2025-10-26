Suscríbete a
ABC Premium

El milagro de Artillería

Edificios bellos y de pasado glorioso los hay a espuertas en esta ciudad, lo que realmente se necesitan son planes, narrativas, y aquí el ICAS, con mayor o menor tino, lo ha tenido claro

Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

LE pedía el otro día Alberto García Reyes, director de este periódico y crítico flamenco, a los guitarristas Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado que tocasen algo improvisado inspirados por el edificio que acoge el ciclo Amalgama del cual participaban los tres, la Fábrica de Artillería. ... Por separado, cada uno a su estilo, llamando a sus respectivas musas. El maestro Riqueni regaló una soleá que sonaba a historia, a clasicismo, aunque sus rasgueos también llevaban ecos de modernidad. Como tiene acostumbrado el trianero, dejó a todos con el pellizco en el estómago. Este monumento recuperado para la ciudad permite el desarrollo de cualquier disciplina artística pero, sobre todo, sirve de laboratorio creativo y el toque sin previo aviso de los guitarristas es un excelente ejemplo de su capacidad. Cinco siglos soporta la antigua Fábrica de Bronces, que la semana pasada cumplió un año de su reapertura convertida en Centro Magallanes, poniendo fin a décadas de abandono y de una rehabilitación que ha costado Dios y ayuda. Además, de momento, de un montante de 25 millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app