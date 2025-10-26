LE pedía el otro día Alberto García Reyes, director de este periódico y crítico flamenco, a los guitarristas Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado que tocasen algo improvisado inspirados por el edificio que acoge el ciclo Amalgama del cual participaban los tres, la Fábrica de Artillería. ... Por separado, cada uno a su estilo, llamando a sus respectivas musas. El maestro Riqueni regaló una soleá que sonaba a historia, a clasicismo, aunque sus rasgueos también llevaban ecos de modernidad. Como tiene acostumbrado el trianero, dejó a todos con el pellizco en el estómago. Este monumento recuperado para la ciudad permite el desarrollo de cualquier disciplina artística pero, sobre todo, sirve de laboratorio creativo y el toque sin previo aviso de los guitarristas es un excelente ejemplo de su capacidad. Cinco siglos soporta la antigua Fábrica de Bronces, que la semana pasada cumplió un año de su reapertura convertida en Centro Magallanes, poniendo fin a décadas de abandono y de una rehabilitación que ha costado Dios y ayuda. Además, de momento, de un montante de 25 millones de euros.

Nada es fácil en materia de recuperación del patrimonio en Sevilla. Valgan también los casos de las Atarazanas, cuya reforma se ha estrenado para el público esta semana; el Convento de Santa Clara, al que igualmente estos días se le ha insuflado aire con la aprobación de la licitación del proyecto de rehabilitación, o Santa Inés, que ha sufrido hasta la quiebra de la constructora que llevaba a cabo la reforma. A este paso, va a llegar antes la reapertura del Arqueológico –aunque el Gobierno dé patadas hacia adelante en su financiación– que la suya, destinada en parte a albergar piezas de este museo de titularidad estatal.

Lo de la antigua fábrica de Morel de la que salió la veleta que guía a los cristianos de Sevilla y corona su principal símbolo constituye un milagro. Si complicado resulta una restauración, más lo es que la preservación de esa riqueza arquitectónica heredada venga de la mano de una proyección de su contenido. Edificios bonitos y de pasado glorioso los hay a espuertas en esta ciudad, lo que realmente se necesitan son planes, discursos, narrativas. Y el ICAS, encargado de gestionar este espacio, lo ha tenido claro desde el principio. Con mayor o menor tino. En estos doce meses ha desarrollado decenas de actividades: exposiciones, obras de teatro, danza y hasta ópera, siendo uno de los escenarios principales del festival que se ha celebrado hasta hace un par de semanas. Dos veces ha venido el Rey, una para presidir la entrega de las Medallas de Oro a las Bellas Artes. Lo mejor es que a Artillería le queda aún munición por aprovechar –y por mejorar, nada es perfecto–. El Ayuntamiento quiere perfilar la segunda fase de la reforma que incluiría la conocida como 'catedral'. Imaginen, ahí, la música celestial de Riqueni retumbando por otros cinco siglos más.