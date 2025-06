Hace unos días la escritora Care Santos volvía a Sevilla para presentar la novela 'El amor que pasa' en la que narra la historia de vida de sus progenitores, un médico sevillano aspirante a poeta y una joven catalana a través de cuya correspondencia la ... autora recrea las décadas de los 50 y 60. En ese dibujo hay destellos de la Sevilla de entonces, no aptos para los nostálgicos. Ella misma, acostumbrada a visitar la tierra de su padre, dijo sentirse horrorizada por cómo ha cambiado la ciudad en los últimos tiempos, especialmente por la riada de turistas con la que se había topado en sus paseos por el Centro. Le había llamado la atención la procedencia mayoritaria de los visitantes, de origen indio. Esa misma semana, la compañera Cristina Rubio realizaba un reportaje sobre el auge de las bodas de extranjeros en la capital, gran parte de ellas bajo los ritos hindú y musulmán. Ahora resulta que Sevilla también es puntera en el turismo nupcial. Una variante que se suma a la tradicional, a la que se basa en el interés del que llega por el patrimonio, gastronomía y la idiosincracia locales; la de congresos y empresarial; el últimamente ensalzado turismo cultural o el más controvertido, el deportivo. Cuando más voces se alzan en contra de uno de los principales motores del PIB, al tiempo que la turismofobia se moviliza, con manifestaciones multitudinarias en Barcelona por ejemplo (el 15 hay otra), en la ciudad hispalense los críticos se conforman con decir haber viralizado un vídeo del alcalde de justo hace dos años en el que aseguraba que, bajo su mandato, no se permitiría ni una licencia de piso turístico más. Obviamente esa promesa electoral no se ha cumplido, aunque se ha de reconocer su regularización y su puesta en común con la administración andaluza para ponerle coto. La Sevilla que quiere crecerse contrasta con la que languidece, en un eterno conflicto del que parece no haber una solución constructiva. Nos vanagloriamos de alcanzar cifras de récord de visitantes, reclamamos mayores infraestructuras para que puedan venir más, pero a la vez no queremos que las aceras estén copadas por los veladores y nos enrabia ver en el cielo los paraguas de colores que guían a las manadas de turistas. Culpamos a los apartamentos turísticos del desorbitante precio de la vivienda, pero la hostelería se frota las manos cuando a cualquier hora y día tiene el bar lleno. Ese 'Sevilla para vivir' que se reclama debe ir más allá de que el autóctono pueda coger sitio en El Rinconcillo o de que una toalla afee un balcón. Divorciarse del turismo de masas después de décadas de un aparente feliz matrimonio de conveniencia requiere de mucho más que un Tik Tok.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión