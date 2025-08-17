Suscríbete a
ABC Premium

Sin gracia

El ministro Puente ha conseguido lo impensable para alguien con una pizca de decencia: convertir la tragedia en un chiste. En uno que va de un andaluz, un madrileño y uno de Valladolid

Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mundo está fatal de los nervios, cantaba el grupo cordobés Los Aslándticos hace 20 años en un disco y un mensaje, por desgracia, intemporal. Ni el verano ni las vacaciones han frenado las malas noticias, aunque a unos les sobrecoja más que a otros ... los 62.000 muertos en Gaza, obviando incluso que hasta en Israel ya están exigiendo al Gobierno que paralicen su ampliación de la ofensiva sobre la franja. Con los pies en la arena y el horizonte fundido en el azul del mar –reconozco– es más fácil desconectar de ese terror, como el de las llamas quemando la tierra de nuestros ancestros, arrebatando los hogares de decenas de personas, sesgando la vida de unos héroes anónimos. El telediario es una desesperante sucesión de imágenes, fusiles y pavesas arrasando con todo, hasta con nuestras conciencias. Asistimos a la atrocidad de la guerra como si fuera una obra de teatro en la que tenemos el papel de invitados de piedra con la excusa de que nos pilla lejos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app