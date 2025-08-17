El mundo está fatal de los nervios, cantaba el grupo cordobés Los Aslándticos hace 20 años en un disco y un mensaje, por desgracia, intemporal. Ni el verano ni las vacaciones han frenado las malas noticias, aunque a unos les sobrecoja más que a otros ... los 62.000 muertos en Gaza, obviando incluso que hasta en Israel ya están exigiendo al Gobierno que paralicen su ampliación de la ofensiva sobre la franja. Con los pies en la arena y el horizonte fundido en el azul del mar –reconozco– es más fácil desconectar de ese terror, como el de las llamas quemando la tierra de nuestros ancestros, arrebatando los hogares de decenas de personas, sesgando la vida de unos héroes anónimos. El telediario es una desesperante sucesión de imágenes, fusiles y pavesas arrasando con todo, hasta con nuestras conciencias. Asistimos a la atrocidad de la guerra como si fuera una obra de teatro en la que tenemos el papel de invitados de piedra con la excusa de que nos pilla lejos.

En el caso de los incendios que asolan España estos tórridos días de agosto, al que se le ha nublado la humanidad ha sido a cierto político. En este país sin medianías, de blanco o negro, de víctimas y verdugos, de estás conmigo o contra mí, hay un ministro que se maneja con aires de funambulista. Óscar Puente, que no se ha arrepentido de sus burlas porque según él lo importante no son sus provocadoras e hirientes palabras, sino los hechos, ha conseguido lo que parecía impensable para alguien con una pizca de decencia: convertir la tragedia en un chiste. En uno que va de un andaluz, un madrileño y uno de Valladolid. Tiene vergüenza para parar un tren. Porque, entre otras monerías, se preguntaba dónde estaban los dirigentes del Partido Popular Juanma Moreno y Fernández Mañueco, cuando su jefe ha tardado una semana en interrumpir sus vacaciones, acudir a la primera línea de fuego en Galicia y proponer un pacto de estado «para la mitigación y adaptación de la emergencia climática del país».

El ministro se cachondea de los ciudadanos, cómodo en su jueguecito de ¿dónde está el presidente de Andalucía?, para no tener que mover ficha sobre el despliegue de la UME en la catástrofe. ¡Cómo suena y cómo duele el 'si quieren ayuda que la pidan'! El ministro, aunque se la traiga al pairo lo que opinemos los periodistas del sur, a los que también ha hecho mención con desprecio en sus comentarios de esta semana, habría que decirle que es incompetente y que no tiene gracia. Que sus chistes son muy malos y que la cuerda de su circo cada vez es más delgada.