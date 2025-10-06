Había cierta confusión el jueves pasado durante el acto oficial de presentación de la rehabilitación de las Atarazanas sobre la fecha de su inauguración. De hecho, muchos pensaban que se producía ese mismo día, a pesar de que en este periódico ya se había anunciado ... hacía un mes que la obra estaba lista a un 70% y que restaba la adecuación para su musealización de la planta superior, que es, precisamente, donde la Fundación Cajasol, gestora del monumento, y Acciona, a la que ha encargado el proyecto, planean habilitar de la máxima tecnología para contar las relaciones de Sevilla y el propio edificio con América. Para comprobar el resultado de la recuperación de la catedral civil sevillana habrá que esperar al menos hasta el verano del año que viene, poniendo fin, entonces sí, a un periodo de más de 30 años de abandono para con una de las joyas patrimoniales de Andalucía.

Tanto es así -se podrá ver cuando la Fundación La Caixa anuncie las fechas de las jornadas de puertas abiertas que va a ofrecer para enseñar los trabajos- que el propio presidente de la Junta quiso estrenarla antes que nadie con un Consejo de Gobierno que sólo sale de San Telmo en ocasiones excepcionales. Quién sabe si para la segunda mitad del 2026 el que ocupe precisamente ese palacio no sea el líder popular... Al día siguiente, la consejera Patricia del Pozo no pudo ocultar su emoción y orgullo por la cita, a la que acudieron numerosas personalidades políticas y de la cultura. La palabra más repetida en su discurso fue diálogo. A tres bandas: la administración andaluza, la Fundación La Caixa y la Fundación Cajasol. Las dos primeras, con 20 millones de inversión entre ambas, terminaron esta semana con su parte comprometida del plan, retrasos, aumento de dotación presupuestaria, conflictos por la conservación del patrimonio mediante. Ya nos conformamos con que salga adelante, lo de que sea no ya a la primera, sino a la segunda o tercera, constituye una quimera. El resultado es espectacular. Da igual que a una modelo le pongas un vestido de mercadillo que uno de alta costura, que va a lucir guapísima. Pues lo mismo le pasa al que fue el arsenal más importante del mundo, que es una infraestructura tan singular, con un porte descomunal y una historia tan potente que no hay metal o escalera mecánica que la afee. Lo otro ya le corresponderá a la fundación que dirige Pulido, que por inversión, 20 millones, y categoría de la concesionaria del encargo, la misma que diseña Navigalia, pinta bien. Continúan no obstante las dudas a cerca del contenido y las críticas de los conservacionistas. Y las ganas por salir en la foto. El PSOE se retrató cuando, el mismo día de la celebración de esta inauguración en diferido, atacó un proyecto que, durante décadas, el gobierno socialista en Andalucía no logró reflotar.

