La foto de las Atarazanas

Rocío Vázquez

Había cierta confusión el jueves pasado durante el acto oficial de presentación de la rehabilitación de las Atarazanas sobre la fecha de su inauguración. De hecho, muchos pensaban que se producía ese mismo día, a pesar de que en este periódico ya se había anunciado ... hacía un mes que la obra estaba lista a un 70% y que restaba la adecuación para su musealización de la planta superior, que es, precisamente, donde la Fundación Cajasol, gestora del monumento, y Acciona, a la que ha encargado el proyecto, planean habilitar de la máxima tecnología para contar las relaciones de Sevilla y el propio edificio con América. Para comprobar el resultado de la recuperación de la catedral civil sevillana habrá que esperar al menos hasta el verano del año que viene, poniendo fin, entonces sí, a un periodo de más de 30 años de abandono para con una de las joyas patrimoniales de Andalucía.

