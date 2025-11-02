La Feria del Libro ha sido un éxito, nos dirán, incluso con un día de parón a causa del cierre de los parques y jardines por el temporal de lluvia y viento -entonces sí hubo previsión-. Las 50.000 visitas del primer fin de semana - ... de tiempo casi veraniego- invitan a pensar en un récord, aunque eso lo reflejarán finalmente los balances oficiales. ¿Da el dato de asistencia la medalla? Lógicamente es un marcador, pero no él único. Porque a la feria de la croqueta también va mucha gente y eso no significa que todos salgan diciendo que es el trozo de carne rebozado más bueno que han probado en su vida. Confunde el necio valor con precio y, en este caso, la cantidad con la calidad. Que el público vaya a los Jardines de Murillo es un mini triunfo para los organizadores, que se han tenido que rendir ante el cambio de ubicación de Plaza Nueva por las obras de ésta. Que en la aledaña San Francisco se celebre apenas unas semanas antes la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión despista aún más al transeúnte y perjudica a la del libro nuevo, habiendo todavía sevillanos que aseguran no haberse enterado del espacio en el que se viene desarrollando en los dos últimos años. Pues no será por impactos en prensa, defienden desde la dirección del evento. Cierto es que la campaña de difusión en medios convencionales y en redes sociales ha dado un salto exponencial en los últimos tiempos. Con cuestiones todavía a mejorar, por ejemplo, un servicio de 'streaming' para que tanto profesionales como lectores en general puedan asistir virtualmente a las innumerables presentaciones y coloquios que se celebran durante estos diez días largos de feria. Pero el presupuesto es el que es, y eso que el Ayuntamiento ha mantenido la apuesta de 150.000 euros que ya subió el año pasado como apoyo a la Asociación Feria del Libro. La tercera feria de España detrás de la de Madrid y Barcelona merece más. Sobre todo, si quiere seguir ostentando esa etiqueta. Sevilla no sólo debe hacer una feria para que libreros y editores ganen dinero. El apartado comercial no puede ser el único medidor de una cita de carácter cultural. Ni siquiera con la excusa de atraer al público joven y el orgullo de ver largas colas en las firmas de estos autores. Tampoco que el público esté más o menos satisfecho con los jardines. Felise, acrónimo con la que la han bautizado este año, debe aspirar a reunir a los mejores escritores, más allá de los 'best-sellers' (aunque tampoco ha habido muchos); a exprimir el festival Hispalit que contiene la feria; a ser un espacio para la buena literatura, la reflexión y el pensamiento. En definitiva, a contar en 11 días un concepto, desarrollar una propuesta, un prestigioso cartel ( y no nos referimos al de Jürgen Mayer) por encima de una larga sucesión de actividades con poca ligazón. Sólo así se podrá presumir de que los números cuadran y la edición ha salido redonda.

