Lo mismo que se criticó la gestión de la edición del Festival de Cine Europeo de 2023, hay que reconocer que ya se hayan recuperado todas las estrellas para la cita cinéfila

A Sevilla le ha ido la semana de cine. No porque Alejandro Amenábar, con la polémica sobre una supuesta homosexualidad de Miguel de Cervantes reflejada en su película 'El Cautivo' haya atraído los focos hacia una cinta rodada en parte en la capital hispalense y ... su espectacular Alcázar. Ni siquiera porque la ciudad haya vuelto a organizar, con éxito e impacto mundial, un evento de la Academia Latina de Grabación. Esa reunión para celebrar la música andaluza por la que pasaron casi medio centenar de artistas se convirtió en unos minis Grammys, una versión reducida de la fiesta que se montó en Fibes en noviembre de 2023 y que constituyó, de momento, la única salida de estos premios de territorio estadounidense en 25 años. Lo mejor no fue el éxito y el brillo de la convocatoria, sino que se volvió a poner de manifiesto el interés máximo de la Junta de Andalucía y la propia Academia de prolongar su estrecha colaboración que, en los papeles, por ahora, terminaría en un par de meses. Traer de nuevo a la comunidad esa semana consagrada a la música latina ayudaría a abrir aún más el túnel abierto con el turismo del continente americano y, sobre todo, demostraría nuestra capacidad organizativa. Y en ese punto Sevilla ha tomado la delantera.

