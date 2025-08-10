EN ABC estamos desarrollando una campaña contra los muros que constriñen a nuestra sociedad. Cada uno de los periodistas y columnistas expresa su motivación a la hora de ejercer este noble oficio. Si pudiera repetirse, una de las razones que más esgrimiríamos los compañeros es ... la de la necesidad de derribar los bulos. Esas mentiras, intencionadas o no, que se dan por veraces porque simplemente se han publicado en una red social. Menos mal que en X ha surgido Grok para destapar las noticias fake (nótese la ironía y disculpe los palabros).

En algunas ocasiones, son los protagonistas los que reaccionan ante la imputación de un hecho falso, como el caso del Ayuntamiento de Sevilla, que esta semana se ha defendido de las acusaciones de planear la retirada de azulejos históricos en el barrio de Santa Cruz en cumplimiento de la norma contra la contaminación visual. Extremo incierto, según Urbanismo, al menos, merecedor de algunos matices. Insiste en que cada intervención en los comercios -incluye además toldos y otros rótulos-, se inicia con los correspondientes expedientes administrativos, están sujetos a todas las garantías jurídicas, y su ejecución se valora tras el análisis técnico pertinente. Traducido, lo que cumpla con la ley se mantendrá y promoverá su conservación y lo que no, habrá de ser retirado a fin de evitar que el barrio se convierta en un «zoco». El patrimonio ha traído de cabeza esta semana a los sevillanos, incluso el arbóreo. Réquiem para el ficus Evelio, que ha penado y ha sido manoseado los últimos tres años para acabar cercenado. Existe tal preocupación por la destrucción, que hasta se han publicado imágenes de la muralla almorávide de la Macarena presa del fuego, justo el mismo día en que se había descubierto una serie de sillares de la misma época en las obras de Santa Ángela. Afortunadamente, debió de ser fruto del algoritmo, casi tan pernicioso como el bulo, pero ese vídeo no era real. Aunque sí premonitorio. En apenas unas horas se incendió una zona de arboleda de Itálica, que aspira convertirse en Patrimonio de la Humanidad, y una capilla de la Mezquita de Córdoba que lo es desde hace 40 años.

Del miedo a la vergüenza. El lunes trascendió que el exjefe de Carreteras, en su defensa por el caso de las supuestas mordidas en la obra del Puente del Centenario, aseguró que éstas se habían tramitado de emergencia porque corría grave peligro de derrumbe. Ojalá hubiese sido una mentira o un pesadilla, porque da pavor, arde pensar en las manos en la que han estado la vida de los sevillanos.