Existe tal preocupación por la destrucción, que esta semana hasta se publicaron imágenes de la muralla almorávide de la Macarena presa del fuego

Rocío Vázquez

EN ABC estamos desarrollando una campaña contra los muros que constriñen a nuestra sociedad. Cada uno de los periodistas y columnistas expresa su motivación a la hora de ejercer este noble oficio. Si pudiera repetirse, una de las razones que más esgrimiríamos los compañeros es ... la de la necesidad de derribar los bulos. Esas mentiras, intencionadas o no, que se dan por veraces porque simplemente se han publicado en una red social. Menos mal que en X ha surgido Grok para destapar las noticias fake (nótese la ironía y disculpe los palabros).

