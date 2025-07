En muchas ciudades europeas, el alma no se ve, se escucha y suena a campana. Un sonido que no se impone, sino que irrumpe con la solemnidad de lo necesario y la belleza de lo inevitable. El tañido que se derrama entre las piedras antiguas ... de los callejones, entre las nubes suaves del amanecer, entre las ventanas aún cerradas de un domingo cualquiera, es más que un sonido; es una costumbre, una advertencia y una caricia del tiempo. La campana es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad. Su origen se desvanece en la bruma de los siglos, en los templos de bronce dorado bajo los cielos de la China milenaria, en los rituales sonoros de la India sagrada, en las procesiones de la antigua Grecia, en los foros de la Roma imperial. Desde aquellos días remotos, siempre ha convocado: a la oración, al duelo, a la celebración, al paso del tiempo y, sobre todo, a la conciencia de lo común. Porque una campana no suena nunca para uno solo.

Europa abrazó este instrumento con fervor. Lo elevó a lo más alto de sus torres, lo hizo custodio del cielo y mensajero de la tierra. En catedrales, basílicas, parroquias, ermitas y conventos, el cobre y el estaño fundidos se hicieron voz del espíritu. Pero también en los ayuntamientos, en los relojes públicos, en las plazas civiles, la campana adquirió una voz laica. El mismo instrumento, dos lenguajes: el religioso que llama al alma, el profano que ordena nuestra rutina. Aun así, hay algo profundamente humano en ese eco metálico que vibra sobre las ciudades. Porque ninguna campana suena igual. Cada una tiene su tono, su historia, su resonancia, su alma. No es lo mismo el repique solemne de las campanas de la Giralda, que el volteo sencillo en la Peña de Alájar. No es igual el sonido húmedo de una campana bajo la niebla inglesa que el bronce seco que se propaga por la meseta castellana. El sonido se adapta, se convierte, se enraíza y en cada lugar, crea una relación distinta con la memoria. Aún guardo el recuerdo intacto de aquellos amaneceres florentinos en la ciudad del Arno, cuando la campana del campanile de Giotto saludaba al alba con su melodía grave, majestuosa, que parecía arrancada del corazón mismo de la Toscana. Aquel sonido no sólo marcaba el inicio del día; lo consagraba. ¿Cuántos florentinos, a lo largo de los siglos, habrán abierto los ojos al mundo guiados por ese mismo tañido? ¿Cuántas generaciones han nacido, amado, orado, muerto, bajo ese manto sonoro que no cambia, aunque cambien las vidas? Hoy, sin embargo, ese sonido milenario se encuentra bajo amenaza. En nombre del descanso, de la modernidad, de la supuesta paz acústica, han surgido voces — más bien, quejas— que quieren silenciar las campanas. No es el ruido lo que rechazan, es la permanencia ancestral del instrumento que no pueden controlar ni apagar con un botón. Les resulta molesto que un reloj municipal recuerde cada hora vivida. Les incomoda que una parroquia llame a misa en domingo. Alegan respeto, tolerancia, empatía. Ciudadanos «ejemplares» de tímpanos finos y «exquisitos», que no soportan la presencia audible de una tradición que no entienden, ni sienten, ni aman. ¿Cómo puede molestar lo que es bello?

Europa se ha convertido en una sinfonía de ruidos sin alma: motores, notificaciones, alarmas, música de supermercado, anuncios automáticos, auriculares perpetuos. Y en medio de esta saturación sonora, lo que molesta es una campana. Una nota pura, una señal comunitaria, una raíz cultural. ¿No es esto el síntoma final de una desconexión profunda con lo que fuimos? Por eso urge defender el sonido de las campanas. No como un capricho nostálgico, sino como una afirmación de identidad. Las campanas no son solo objetos: son relatos suspendidos en el aire, son un patrimonio intangible, ecos del tiempo y símbolos persistentes de Europa. Esa Europa que, perdida entre burocracias y crisis de identidad, aún puede encontrarse a sí misma si se detiene un segundo a escuchar. Escuchar de verdad. No con los oídos saturados del presente, sino con la atención serena que se reserva a lo esencial. Porque mientras suenen las campanas, sabremos que hay algo que nos une, algo que nos llama, algo que nos recuerda que no estamos solos en este paisaje humano que llamamos historia. Y si algún día se callan del todo, entonces sí habremos perdido mucho más que un sonido.