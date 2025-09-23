Suscríbete a
Sevilla, ciudad de cúpulas: la nueva Roma levantada en cerámica

Si Roma se erige en piedra, plomo y cobre, Sevilla se corona con cerámica, cal y esmalte vidriado que la hacen brillar con luz propia

Ricardo Suárez

Hay un instante privilegiado en el que Sevilla se revela como un mapa secreto. Basta con subir a una azotea del barrio de Santa Catalina o dejarse llevar hasta la altura discreta de algún mirador: lo que se dibuja ante los ojos no son chimeneas ... ni campanarios, sino un mar de cúpulas. Formas redondas u ovaladas, barrocas o manieristas que surgen como islas en medio de un océano de tejados. En ese momento, la ciudad parece hermana de Roma contemplada desde los jardines de la Villa Médicis, en la colina del Pincio. Pero Sevilla no se limita a imitar. Si Roma se erige en piedra, plomo y cobre, Sevilla se corona con cerámica, cal y esmalte vidriado que la hacen brillar con luz propia. La diferencia no es trivial. En la ciudad del Tíber, los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco recubrieron sus cúpulas de placas de plomo y cobre que brillaban bajo el sol. Sevilla, en cambio, se abrazó al barro cocido y al azulejo. Las piezas vidriadas en verdes, azules o blancas, juegan con la luz cambiante de cada estación. La ciudad, en su mestizaje perpetuo, supo convertir la fragilidad de la cerámica en emblema de solidez y belleza. Un lenguaje material que, a partir de recursos cotidianos como tejas, estucos, hierro forjado y madera, supo elevar a la categoría de lo monumental.

