SI usted ha vuelto de las vacaciones en las últimas horas coincidiendo con el fin del puente de agosto y ha entrado a Sevilla por Tablada y Los Remedios —algún día abriremos el melón de por qué no se puede utilizar la primera salida tras ... bajar el puente del Centenario—, no ha sufrido una alucinación al pasar por la Feria. Efectivamente, ahí sigue la portada. O, para no faltar a la verdad, parte de ella. Porque el Ayuntamiento cumplió con la apertura al tráfico, al ser cuestionado por este periódico, y desde el pasado día 8 los coches ya pueden pasar por una vía que se encontraba cortada desde el 16 de junio. Es decir, el principal problema se ha resuelto, pero no es de recibo que todavía haya bastantes tubos sin retirar de la estructura de una fiesta que acabó a mediados de mayo.

Han pasado, por tanto, algo más de tres meses y aún hay restos en el real, para lo cual no hay justificación por mucho que desde el Gobierno local se explique que este año se había optado por un desmontaje durante la época estival para que afectara menos al tráfico. Puede tener sentido, aunque los que tienen que cruzar Antonio Bienvenida seguro que prefieren la opción del año pasado (desmontar directamente tras los fuegos), pero lo que no puede ocurrir es que los que han vuelto ahora de las vacaciones tras irse en la primera quincena de agosto, en julio e, incluso, en junio —sí, los hay—, se hayan encontrado un trozo de portada ahí, porque uno ya no se sabe si la están quitando o poniendo, y la impresión es que se pasa puesta durante todo el año.

Y de algo que está pero no debería, pasamos a algo que se anhela y ya va muy tarde en aparecer: los toldos de la Avenida de la Constitución. Encarando la recta final de agosto, todavía no hay sombra en una zona emblemática de la ciudad para la cual se anunció una infraestructura para combatir el calor que estaría lista, como es lógico, para verano. Hay varios motivos para que el alcalde no haya cumplido con algo tan demandado, pero la única realidad es que tanto los sevillanos como los turistas pasean alrededor de la Giralda al borde de la insolación. Los maceteros que van a soportar las ansiadas velas —así se denominan los famosos toldos— sí llevan tiempo allí colocados con los mástiles encima, lo cual no hace más que afear, hasta el día de hoy, la vía principal del Centro de la ciudad. Seguro que hay cosas más importantes por solucionar, como el asunto de la limpieza, pero no estaría de más cuidar estos detalles.