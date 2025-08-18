Suscríbete a
Un verano sin toldos pero con maceteros y portada

De algo que está y no debería, pasamos a algo que se anhela y ya va muy tarde en aparecer por la Avenida

Ramón Román

SI usted ha vuelto de las vacaciones en las últimas horas coincidiendo con el fin del puente de agosto y ha entrado a Sevilla por Tablada y Los Remedios —algún día abriremos el melón de por qué no se puede utilizar la primera salida tras ... bajar el puente del Centenario—, no ha sufrido una alucinación al pasar por la Feria. Efectivamente, ahí sigue la portada. O, para no faltar a la verdad, parte de ella. Porque el Ayuntamiento cumplió con la apertura al tráfico, al ser cuestionado por este periódico, y desde el pasado día 8 los coches ya pueden pasar por una vía que se encontraba cortada desde el 16 de junio. Es decir, el principal problema se ha resuelto, pero no es de recibo que todavía haya bastantes tubos sin retirar de la estructura de una fiesta que acabó a mediados de mayo.

