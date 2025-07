NO hay político que no presuma de ser un ciudadano más, de atender las peticiones de las personas a pie de calle. Es algo que se estudia en primero de Política, casi que es el primer mandamiento para intentar hacer creer a los posibles votantes ... que están hablando de igual a igual con alguien que tiene poder. Así que Susana Díaz no iba a ser menos. La socialista se vanagloria de escuchar al pueblo, a su barrio, pero todo cambia cuando peligra su sueldo. Es trianera… pero no mucho, como el famoso meme utilizado para infinidad de situaciones en el que se presenta al personaje en cuestión como si fuera uno de los pretendientes del esperpéntico programa 'First Dates'. No se trata de algo que sorprenda, esto de mirar la cartera lo primero pasa bajo todas las siglas, sean del color que sean y defiendan los ideales que defiendan. Pero, sin duda, las últimas declaraciones de la expresidenta de la Junta de Andalucía no dejan (o más bien, no deberían dejar) indiferente a nadie.

Y es que Susana Díaz estuvo el pasado sábado en La Sexta para hablar de toda la corrupción que rodea a su partido y, aunque tardaron en preguntárselo (y casi que fue con la boca pequeña), tuvo que hablar del escándalo destapado por Javier Macías ese mismo día en ABC de Sevilla, donde apuntaba a que había habido un pucherazo orquestado por Ábalos y Cerdán en las primarias andaluzas de 2021 para que Juan Espadas ganara, precisamente, a la trianera. Pues bien, la política no quiso ahondar en el tema, a pesar de ser claramente la principal damnificada, porque le haría daño al partido. «Yo no voy a hablar de aquello. Y menos, en la situación en la que está el PSOE. Si yo hablara de aquello, haría más daño a un barco que está mal, a un partido que está herido y a unos militantes que están heridos. No estoy dispuesta a hacer más daño al partido». Y se quedó tan ancha porque, claro, 'la pela es la pela'. Para eso Cataluña 'es' la novena provincia de Andalucía. Resulta que si Susana habla, si defiende a los suyos de la calle, lo mismo se vería obligada (le obligarían) a renunciar a su puesto y, por ende, a dejar de cobrar los alrededor de 70.000 euros que tiene al año por ser senadora en las Cortes Generales —si no se quiere adherir a la propuesta de Juanma Moreno de sueldos hasta los 75 años para los expresidentes—. En otras palabras, tendría que encontrar empleo fuera de la política. Es decir, trabajar por primera vez. Y ahí una ya no es tan trianera, ni sevillana, ni andaluza, ni española. Ahí ya no se está al servicio de la ciudadanía, ni importa que muchos votantes del PSOE fueran estafados con el pucherazo. Ahí lo primero es el partido. Claro...

