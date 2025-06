Es difícil, mucho, tomarse en serio la política española. El ciudadano de a pie intenta estar pendiente de lo que pasa en su país, en su comunidad autónoma y en su pueblo o ciudad, pero lo cierto es que nuestros representantes se empeñan en hastiarnos ... con promesas incumplidas, acusaciones de «y tú más» y, por supuesto, escándalos sistemáticos. Y, además, cada vez de una forma más burda y zafia, porque no hay nadie a quien no se le haya pasado por la cabeza el personaje de Torrente escuchando las repugnantes conversaciones sexuales entre Ábalos y Koldo —esperando estamos a que la izquierda convoque una manifestación feminista en defensa de esas mujeres de los audios— . Lo que comenzó como una saga de películas en las que el protagonista daba literalmente asco por aglutinar lo peor del ser humano, en una exageración magistralmente ideada por Santiago Segura, se ha quedado hasta corto en comparación con lo que llevamos conociendo desde hace algo más de un año del reparto de esta tragicomedia.

Por si fuera poco, y para aumentar la colección de memes existentes (y mira que es serio el tema), Pedro Sánchez quiso tener un guiño hacia el cine sevillano en su esperpéntica comparecencia de este lunes, la cual cerró con una frase que quedará para la historia: «Son las cinco y no he comido, creo que también es importante». Y tanto que lo es, presidente, ya lo anunciaron hace años Los Compadres en la mítica 'El mundo es nuestro' durante esa escena en la que un hombre ve por la televisión que están atracando el banco en el que su tía trabaja como limpiadora y se acerca a la puerta porque vive con ella. Al ser entrevistado deja claro cuál es su miedo:«Que me quedo sin comer». (véase aquí https://www.youtube.com/watch?v=IL1ePFhQ4kY)

Pero dejando a un lado la cartelera, vamos a lo trascendental: el sevillano, circo político aparte, no debe olvidar que su día a día es peor porque se han quedado con su dinero. El demoledor informe de la UCO desveló que, entre otras cosas, en las obras del puente del Centenario, ya 'puente de las mordidas', Santos Cerdán gestionó desviar 450.000 euros para Ábalos, con Koldo también intermediando, lo que ha provocado un sobrecoste y un retraso que hace no ver el final precisamente cerca. El forofismo político se da por hecho, la gran mayoría es de un partido político como lo es de un equipo de fútbol. Pasa tanto en la derecha como en la izquierda, pero no estaría de más dejar la camiseta a un lado y recordar en las próximas elecciones ese atasco sistemático que se encuentra uno cuando le toca tirar por el Centenario, ese puente cortado noche sí y noche también para ponerle los tirantes. Spoiler: no pasará.