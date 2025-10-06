Suscríbete a
ABC Premium

Rueda y el sorprendente caso de Los Palacios

Con una población de apenas 40.000 habitantes, este municipio sevillano vuelve a presumir de otro campeón deportivo

Ramón Román

Ramón Román

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marc Márquez es la referencia en el mundo de las motos. Por sus títulos, por su carisma y por su trascendencia. De hecho, es el mejor de la historia de este deporte, por mucho que le pese al que durante un tiempo no sólo fue ... ídolo de todos por su grandeza, sino también el artífice del gran salto que dio el motociclismo moderno. Pero esa famosa patada de Rossi al de Cervera en 2015, la decadencia deportiva en la que cayó, sus posteriores salidas de tono y la falta de educación casi recurrente lo han llevado a convertirse prácticamente en un meme. Una pena para los que amamos este deporte, aunque siempre llegan nuevas noticias que hacen seguir conectado al mundo de las dos ruedas. Hace unos días tuvimos la confirmación del noveno título de Marc llevando a cabo un regreso histórico por todas las lesiones por las que ha pasado. Seguramente celebremos el subcampeonato de Álex, otro hito a destacar por aquello de que queden primeros dos hermanos. Y este domingo nos hemos llevado la enorme alegría de que un sevillano, José Antonio Rueda, se haya proclamado campeón de Moto3, algo que nunca antes había ocurrido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app