Marc Márquez es la referencia en el mundo de las motos. Por sus títulos, por su carisma y por su trascendencia. De hecho, es el mejor de la historia de este deporte, por mucho que le pese al que durante un tiempo no sólo fue ... ídolo de todos por su grandeza, sino también el artífice del gran salto que dio el motociclismo moderno. Pero esa famosa patada de Rossi al de Cervera en 2015, la decadencia deportiva en la que cayó, sus posteriores salidas de tono y la falta de educación casi recurrente lo han llevado a convertirse prácticamente en un meme. Una pena para los que amamos este deporte, aunque siempre llegan nuevas noticias que hacen seguir conectado al mundo de las dos ruedas. Hace unos días tuvimos la confirmación del noveno título de Marc llevando a cabo un regreso histórico por todas las lesiones por las que ha pasado. Seguramente celebremos el subcampeonato de Álex, otro hito a destacar por aquello de que queden primeros dos hermanos. Y este domingo nos hemos llevado la enorme alegría de que un sevillano, José Antonio Rueda, se haya proclamado campeón de Moto3, algo que nunca antes había ocurrido.

Porque el motociclismo español se ha acostumbrado a ganar títulos mundiales y a contar con los mejores desde que el añorado Ángel Nieto marcara el camino a seguir, pero ninguno había salido de Andalucía. Hasta ahora. Rueda, un joven humilde de 19 años, ha paseado el nombre de su tierra —y también su beticismo— por los circuitos de medio planeta, colocando en lo más alto al pueblo de Los Palacios y Villafranca, el cual tiene detrás un sorprendente caso que es digno de estudio. Porque este municipio de apenas 40.000 habitantes vuelve a estar de actualidad. Podría estarlo por su gastronomía (qué maravilla de tomate tiene), por su relación con el flamenco o por ser referente cultural gracias a Joaquín Romero Murube, pero vuelve a serlo por su relación con el deporte. Y es que de nuevo, a pesar de su pequeña población, ha dado otro campeón para España, Andalucía y Sevilla. Del fútbol, a las motos. De Jesús Navas, Fabián y Gavi, a José Antonio Rueda. Y no tengo los datos para refrendarlo, pero me cuesta creer que exista un caso parecido en la historia del deporte que pueda igualar o superar lo que sucede en este lugar. Es irrefutable que sale de la normalidad el hecho de que un pequeño y modesto pueblo esté dando tantas alegrías en los últimos años, pero ni mucho menos le vamos a poner pegas a ello. Los Chapatales, pedanía de Los Palacios, está de enhorabuena. Bendita idea tuvo la abuela Joaquina regalándole una moto al niño Rueda.

