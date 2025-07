HACER deporte en Sevilla es bueno, bonito y barato. Sólo hay que irse a la orilla del río Guadalquivir para disfrutar de una zona sin tráfico, llana y con unas vistas espectaculares que envidiaría cualquier ciudad del mundo. Poder pasear, correr, patinar o montar en ... bicicleta a los pies de la Torre del Oro es insuperable. Ver de reojo la plaza de toros de la Maestranza, tocar una réplica de la Nao Victoria, presenciar un atardecer mientras se pasa por debajo del puente de Triana no hay lugar que lo pueda empatar. Incluso tiene su gracia el contraste que hay en poder retrotraerse al 92 al pasar por enfrente de los pabellones de la Expo a la vez que se vislumbra la moderna Torre Sevilla (Pelli para el 99% de los ciudadanos). Todos son pros, pero hay un contra: faltan fuentes de agua potable.

Hidratarse es necesario siempre, pero más si cabe lo es en un lugar como Sevilla, donde durante gran parte del año las temperaturas son elevadas. Es cierto que se puede salir temprano o por la noche para evitar el sol, que es más fácil hacer deporte fuera de los meses de verano, pero nada de eso debe servir de excusa para mejorar un déficit existente que viene de lejos (antes, con el PSOE; ahora, con el PP) y que necesita una solución inmediata. Son miles los sevillanos que utilizan esta zona de la ciudad para hacer ejercicio. Y todos ellos se encuentran con este problema que tiene fácil demostración: sólo hay que darse un paseo de unos ocho kilómetros —en la modalidad deportiva que cada uno desee— desde la zona del Acuario al 'Huevo de Colón' para comprobar que en lo que es la estricta orilla del río sólo hay dos fuentes. Y ninguna de ellas funciona desde hace mucho tiempo.

Mucho es mucho (más de un año posiblemente) pero, por si había habido alguna novedad en las últimas fechas (el veneno del running me entró hace unos diez años), el que aquí escribe lo comprobó este pasado domingo montado en una sevillanísima Sevici —que las lesiones no permiten muchos trotes actualmente—. Y, efectivamente, las dos fuentes del Muelle de Nueva York siguen rotas. Sí sigue operativa la de la zona del skate, para la cual sólo hay que cruzarse de acera, de igual modo que se puede beber en el parque de los Descubrimientos (parque del barco pirata), siempre y cuando no esté cerrado por alguna alerta de viento o lluvia. Yluego ya, si no se quiere subir a Torneo justo antes de llegar a la Barqueta, hay que esperar a los jardines del 'Huevo de Colón', donde hay un par de ellas más. El Ayuntamiento trabaja actualmente en la mejora del paseo Juan Carlos I para potenciar su uso deportivo. Renovará la pista de skate y creará otras de baloncesto y más deportes, pero primero debe arreglar el problema del agua potable.