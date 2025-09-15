CON retraso, demasiado quizás, Alejandro Rojas-Marcos ha contado su verdad sobre el que nació como Estadio Olímpico y ahora es de la Cartuja. Habrá personas que estén de acuerdo, otras que no e, incluso, algunas que quieran rebatirle ciertos aspectos, pero de lo que ... no cabe duda es de que el gran artífice de la construcción fue él y que, por tanto, estaba en su derecho de querer defenderse de todas las acusaciones que ha ido escuchando durante más de 25 años. Podríamos ahora entrar en profundidad en si Manuel Ruiz de Lopera se cargó el acuerdo para que los clubes sevillanos se trasladaran allí —mi opinión es que ninguna de las dos aficiones lo hubiera aceptado bajo ningún concepto—, en si el PSOE podría haber hecho más para que una obra así no estuviera abandonada o en si «el presidente Juanma», como le llama el exalcalde, se merece los halagos que éste le dedica. Habría opiniones para todos los gustos, pero sería centrarse en el pasado, si acaso un poco en el presente, cuando lo verdaderamente importante es poner el punto de mira en el futuro. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que se avecina.

Porque una vez que la obra se realizó, la única evidencia es que Sevilla debía aprovecharse de ella. Y tenía que hacerlo al cien por cien. No con un estadio casi en ruinas y un tartán que daba vergüenza utilizarlo hasta en pruebas amateur. No como sede de algún concierto aislado. Y tampoco como 'casa' esporádica de la selección de fútbol teniendo que llevar a cabo una reforma para adecentarlo por sistema. Por eso hay que reconocerle a la Junta, ya con el PP al frente y con Javier Imbroda como cabeza visible, que se propusiera recuperar de verdad el estadio. Desde entonces, entre otras cosas, ha acogido la fase de grupos de una Eurocopa, seis finales de la Copa del Rey, partidos de la selección tanto masculina como femenina y, desde agosto, es el nuevo coliseo del Betis por un espacio de tiempo que parece que va a superar las dos temporadas previstas, Pero es que en el horizonte está el Mundial de 2030, para el cual es una de las sedes ya confirmadas. Para entonces, y debería ser para ya porque no es de recibo cómo son los accesos que tienen que sufrir los que van a conciertos o a partidos de fútbol, es obligatoria una obra de calado en los exteriores. Tanto de asfaltado de los aledaños como, sobre todo, de ampliación y mejora de las carreteras, de modo que ir y volver no sea sinónimo de caos. Ese es el remate final en el que deberían estar todos unidos, desde el Gobierno de España al Ayuntamiento de Sevilla, pasando por la Junta de Andalucía. De lo contrario, quedaremos en evidencia como país, comunidad autónoma y ciudad. Ya van tarde.

