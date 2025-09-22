Suscríbete a
Normalizar el pago de 1.500 pesetas por dos helados

Soy fiel defensor de la hostelería y, por supuesto, la ley de la oferta y la demanda es irrebatible, pero hay límites

Ramón Román

EMPECEMOS por las aclaraciones. Soy fiel defensor de la hostelería. Aún más, de los emprendedores. Y, por supuesto, la ley de la oferta y la demanda es irrebatible. Voy más allá: para mí tiene cero de verdad la mítica frase de que «el cliente siempre ... tiene la razón». Tiene el poder de decidir si compra o no, de ir a un negocio o no, pero ni mucho menos está siempre en posesión de la verdad absoluta. Se puede equivocar. De hecho, se equivoca, nos equivocamos. Me meto en el saco. Suelto esta parrafada previa para poner en contexto y que nos ahorremos los comentarios tipo «si no te gusta, no vayas», «si te parece caro, no lo compres». Pero una cosa es que el empresario sea libre de ofrecer el producto que considere al precio que estime conveniente, y otra que terminemos normalizando cosas que no son normales. Hay límites.

