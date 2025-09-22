EMPECEMOS por las aclaraciones. Soy fiel defensor de la hostelería. Aún más, de los emprendedores. Y, por supuesto, la ley de la oferta y la demanda es irrebatible. Voy más allá: para mí tiene cero de verdad la mítica frase de que «el cliente siempre ... tiene la razón». Tiene el poder de decidir si compra o no, de ir a un negocio o no, pero ni mucho menos está siempre en posesión de la verdad absoluta. Se puede equivocar. De hecho, se equivoca, nos equivocamos. Me meto en el saco. Suelto esta parrafada previa para poner en contexto y que nos ahorremos los comentarios tipo «si no te gusta, no vayas», «si te parece caro, no lo compres». Pero una cosa es que el empresario sea libre de ofrecer el producto que considere al precio que estime conveniente, y otra que terminemos normalizando cosas que no son normales. Hay límites.

Y que dos helados cuesten 1.500 de las antiguas pesetas no es normal. Se le dé la vuelta que se le quiera dar. Eso es lo pagué (realmente, 9,40 euros) este pasado fin de semana en una de las heladerías más conocidas de la ciudad. Nadie me engañó, que quede claro. Entré, vi en el expositor los tamaños de las tarrinas, elegí la más pequeña, miré el precio y pedí dos (la mía, por supuesto, de menta con chocolate). Me la comí muy a gusto, me encantó —como siempre, porque llevo toda la vida yendo al mismo negocio— y me fui a mi casa pensando en que el verano que viene volveré a ir. Seguro. Pero también en que vemos normal pagar 4,70 (casi 800 pesetas) por una tarrina pequeña convirtiendo un simple helado en un producto de lujo. Sé que hay que pagar el local, la luz, el aire acondicionado, al empleado, a la Seguridad Social, a los proveedores, las diferentes tasas, etc. Sé bien todo eso, de verdad. Pero me sigue sorprendiendo la naturalidad con la que sacamos el móvil y lo acercamos al TPV. Yo, el primero.

Ocurre lo mismo con el precio de las copas, por poner otro ejemplo. Y mira que tengo amigos en este sector y lo he hablado en multitud de ocasiones con ellos. Que ya casi sea imposible pagar menos de 9 euros (1.500 pesetas) por un combinado en una discoteca o pub de Sevilla tampoco se debería ver lógico. Claro que está la opción de no ir, de tomártelo en casa. No se trata de una primera necesidad, es ocio, y a nadie le obligan a beber. Pero ni metiendo todos los gastos que hay (son una barbaridad, los conozco de primera mano) es razonable que el precio de una única copa sea el mismo que el de la botella completa en un supermercado. Todo empezó con la entrada del euro, que 100 pesetas se transformaron en 1 euro, 500 pesetas en 5 euros y 1.000 pesetas en 10 euros. Y todo ha seguido subiendo. También para los hosteleros. Todo se ha desbordado. Menos los sueldos, claro. Hasta que explote.