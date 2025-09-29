QUIENES se quejan de las obras en las ciudades —por supuesto, son molestas— son aquellos con miras cortas. Claro que es un incordio que en tu calle, en tu camino al trabajo, en el recorrido al colegio para dejar a los niños o en la ... universidad a la que vas a estudiar levanten toda la carretera durante un tiempo determinado, ya sea más largo o más corto. Lo ideal sería que nada cambiara en nuestro día a día, que nadie trastocara lo que hacemos de carril, pero entonces tampoco avanzaríamos. No nos podemos quedar anclados en el pasado. Así que hay obras que, por mucho que estemos en contra de ellas por el engorro que nos suponen, son necesarias. Y todas las referentes al transporte y la movilidad lo son. Eso sí, las formas de llevarlas a cabo tienen matices. Por ejemplo, querer acercar a los vecinos de Torreblanca y Sevilla Este al Centro no sólo es lícito, sino que es una obligación. Pero utilizar para ello el tranvibús —no se asusten si ven que lo llaman TB1— en vez de poner toda la carne (y el dinero) en el asador para tener una línea de metro decente no se puede calificar de otra manera que no sea como un parche.

Y no se trata ahora de abrir la clásica guerra política. Ni mucho menos. Para empezar, porque eso no arregla nada al ciudadano. Y para seguir, porque este proyecto lo empezó el PSOE y lo ha terminado (en su primera fase) el PP. Voy más allá: por supuesto que ambos partidos hubieran preferido tener facilidades (y dinero)para que, estando en el Ayuntamiento, hubieran podido llevar a cabo sin medias tintas las obras del metro, el transporte público verdaderamente indispensable en nuestra ciudad. No fue así en el pasado ni lo ha sido en el presente, por lo que se ha terminado materializando el diseño y la construcción de una especie de autobús con privilegios que, de momento, tampoco es que acorte mucho el tiempo de traslado de una punta a otra. Es cierto que sólo lleva un día de funcionamiento y que seguro (confiemos) contará con mejoras a corto plazo, pero montarse en Torreblanca y bajarse en Nervión tardando 40 minutos no le va a cambiar la vida a casi nadie. Seguramente hará que menos gente coja el coche y que el tráfico disminuya pero, o se rebaja ostensiblemente la duración del trayecto, o no le auguro mucho éxito en el número de usuarios. Permítaseme la chanza: la distancia que recorre el tranvibús es de 8,25 kilómetros. Es decir, prácticamente lo mismo que tienen que hacer los participantes de la Nocturna. No nos vamos a centrar en la elite. Pero si usted entrena un mínimo, y a pesar del ambiente festivo y del atasco de runners, tardará menos de 40 minutos en terminarla. Es decir, iría más rápido corriendo que en el ya famoso TB1...

