La Nocturna, más rápida que el tranvibús

Este transporte, planteado por el PSOE y recogido por el PP, es un parche del verdaderamente indispensable: el metro

Ramón Román

Ramón Román

QUIENES se quejan de las obras en las ciudades —por supuesto, son molestas— son aquellos con miras cortas. Claro que es un incordio que en tu calle, en tu camino al trabajo, en el recorrido al colegio para dejar a los niños o en la ... universidad a la que vas a estudiar levanten toda la carretera durante un tiempo determinado, ya sea más largo o más corto. Lo ideal sería que nada cambiara en nuestro día a día, que nadie trastocara lo que hacemos de carril, pero entonces tampoco avanzaríamos. No nos podemos quedar anclados en el pasado. Así que hay obras que, por mucho que estemos en contra de ellas por el engorro que nos suponen, son necesarias. Y todas las referentes al transporte y la movilidad lo son. Eso sí, las formas de llevarlas a cabo tienen matices. Por ejemplo, querer acercar a los vecinos de Torreblanca y Sevilla Este al Centro no sólo es lícito, sino que es una obligación. Pero utilizar para ello el tranvibús —no se asusten si ven que lo llaman TB1— en vez de poner toda la carne (y el dinero) en el asador para tener una línea de metro decente no se puede calificar de otra manera que no sea como un parche.

