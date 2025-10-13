EN una jornada que contó con el llamativo traslado de la Esperanza de Triana por las Tres Mil Viviendas y con el desfile y la recepción real por la festividad de la Hispanidad, la noticia del día en este país de continuos enfrentamientos se la ... llevó un torero. Morante de la Puebla, que hizo doblete en Madrid entre la mañana y la tarde, sorprendió a muchos —no a todos— cuando, al cortar dos orejas y abrir la Puerta Grande de Las Ventas, se fue al centro del ruedo y se cortó la coleta. Fin. Así escenificó la retirada. Y seas o no taurino, entiendas o no tengas ni idea sobre este mundillo, el hecho es impactante. No tanto por ser quizás —para eso están los especialistas en la materia— el adiós del mejor de la historia, como dicen algunos, sino por el motivo debido al cual deja su profesión: la salud mental.

Insisto en que estas líneas no son para hablar de la carrera taurina de Morante, porque desde mi desconocimiento sólo puedo decir que no hace falta entender demasiado para sentir que tiene duende, que es diferente, que es puro arte. Para profundizar sobre todo ello pueden leer artículos y reportajes en ABC de los que tienen las claves certeras sobre este asunto. Me centro, como digo, en el porqué de su paso al lado. En el motivo por el cual un hombre, con 46 años, se retira cuando está en lo más alto de su profesión tras realizar una temporada brillante. Y antes de que salten los de «seguro que va a volver», yo también soy de los que piensa que esto es un paréntesis, que no es una marcha definitiva. Pero el sevillano se ha ganado el derecho a hacer lo que considere oportuno. Faltaría más.

Habrá que escuchar y leer (sobre todo, a través de las redes sociales) críticas hacia el diestro de La Puebla, acusaciones de cobardía e insinuaciones de querer llamar la atención. Lo harán personas que, si se paran unos segundos a pensar, seguro que tienen cerca a alguien que lo está pasando mal por algún tema relacionado con la salud mental. Gente que no puede tener un día a día 'normal', que tiene depresión, ansiedad o cualquier trastorno disociativo que desconecta su cuerpo de las emociones. Todos conocemos algún caso así.

Pues bien, si nuestros allegados luchan por volver a sentirse bien, por regresar al trabajo, por no sufrir agobios, por no tener más problemas, cómo no va a ser entendible que Morante cuelgue el capote cuando lo que tiene enfrente en su día a día son toros de 500 kilos ante los que se juega la vida. Se retira un torero, sí, y ahí entran los debates sobre una profesión que es de cara al público, pero realmente no es más que una persona que quiere dejar de sufrir. Respeto ante todo. Suerte, maestro.