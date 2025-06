LA Cumbre de la ONU ha situado el foco mundial en Sevilla. La cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, que arrancó oficialmente este lunes, ha provocado el traslado a la capital de Andalucía de más de 60 líderes mundiales desde ... el viernes de la semana pasada, cuando éstos comenzaron a llegar junto a los 12.000 participantes que habrá en este evento. Con el Rey a la cabeza, la representación española cuenta también, como es lógico, con el presidente del Gobierno. Pero, como viene ocurriendo en los últimos meses (ya años), la asistencia de Pedro Sánchez es sinónimo de polémica. Y no sólo por los 'despistes de protocolo', que también, sino porque ahora mismo todo lo que rodea al PSOE perturba la normalidad de cualquier acto.

Y así ha sido desde que dieron comienzo las recepciones oficiales. Felipe VI ofreció una cena de bienvenida en el espectacular Alcázar de Sevilla y hasta allí fue Pedro Sánchez acompañado de su mujer, Begoña Gómez, investigada por varios presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Quizás el acto, el escenario, que el Rey fuera el anfitrión y que la velada fuera para los líderes mundiales eran motivos suficientes para que la esposa del presidente se quedara en casa y así se alejara el foco de la corrupción de un evento de tal calado. Ya saben, el famoso dicho de que 'la mujer de César no sólo debe ser honrada, además debe parecerlo'.

Pero, sin duda, mucho más estrambótico y, sobre todo, grave, ha sido lo referente a María Jesús Montero. La vicepresidenta primera del Gobierno de España, que en noviembre ponía «la mano en el fuego» por Santos Cerdán, fue cuestionada ayer por el ingreso en prisión del hasta hace unos días Secretario de Organización de su partido. La respuesta, aunque esperada, no deja de ser surrealista: «Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el PSOE». Claro que tiene que ver y, además, el asunto tiene varios agravantes. Porque hasta hace menos de un mes contaba con el apoyo del presidente, del partido (ahí están los tuits de mediados de mayo) y de la propia Montero, a quien se le olvida a menudo que, en teoría, busca representar a los andaluces en las próximas elecciones autonómicas. Quizás, por dejar todavía un espacio para la duda, no sea la mejor arma para derrotar a Juanma Moreno hacer unas afirmaciones de este tipo en Sevilla. O sí, porque a lo mejor María Jesús Montero es consciente de que se ha achicharrado tanto poniendo la mano en el fuego por quien no debía que ya no tiene nada que hacer en su tierra.