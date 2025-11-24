No hay marcha atrás. Por mucho que usted lo haya intentado frenar, ya es inevitable: las comidas de Navidad están aquí. Empezarlas en octubre, como ha llegado a pasar este año, era obsceno, pero retrasarlas más resulta complicado por la cantidad de compromisos que surgen ... entre amigos, trabajo, familia y días señalados. Así que desde este fin de semana Sevilla estará plagada de reuniones en las que desgraciadamente se repetirán, como cada vez que llegan estas fechas, aciertos y —sobre todo— errores. De hecho, se podría hacer hasta un decálogo de las meteduras de pata más típicas en estos contextos. Y más todavía si hacemos hincapié en las concentraciones de empresas. Ahí se pueden ir enumerando personajes característicos de estas situaciones para que cada uno le ponga el nombre de sus amigos y/o conocidos.

El negacionista es el primero. Nadie nunca lo ha visto en una comida de trabajo, siempre tiene una excusa, porque decir directamente que todo el mundo le cae mal no le ayudaría precisamente en su día a día. Los organizadores son los siguientes, y deben ser al menos dos, ya que así podrán repartirse todas las críticas que recibirán. Encargarse de una reunión de este tipo podría convalidar con crear una ONG, pero nunca nadie les dará las gracias, siempre habrá quejas. En tercer lugar, los protestones, que nunca fallan. Nada les gusta, ni el restaurante, ni la comida, ni el bar para las copas. Al parecer ellos podrían haber conseguido un Estrella Michelin a precio de menú del día y sin que esté masificado. Hasta aquí, lo básico.

Vamos a por el siguiente nivel. El del ascenso/subida de sueldo considera que coger al jefe o al de Recursos Humanos estando de copas es la situación ideal para prosperar en la empresa. Lo intenta cada Navidad… sin éxito, claro. Y sin importarle que al que coge por banda también tiene derecho a pasárselo bien. Y siempre aparece, fiel a la cita, el becario sorpresa. Parecía callado, responsable, apenas se le escuchaba, pero en esta cita se coloca en el top 3 de dar la nota —sobre todo, si hay karaoke—, sólo por detrás de los casos más peligrosos. El top 2 llega con el (los/las en un plural infinito) borracho. Cogerse el puntillo está bien visto por mucho que sea una comida con compañeros, jefes y hasta directivos, que todos son iguales por un día, pero dejar para ese momento el baile de los pasos prohibidos tras tomarse la sexta copa no es la mejor decisión aunque piense que lo está bordando. Y el top 1 es para el amnésico, el que nunca se acuerda de nada. Echa balones fuera e intenta evadir la culpa al día siguiente tras dar el mitin o ser la comidilla por haberse liado con otro de la empresa, pero ni la excusa de los chupitos de Jäger le salvan. Vayan apuntando y me dicen...