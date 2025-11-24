Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

Las meteduras de pata en las comidas de empresa

Se puede hacer un decálogo de ello, así como un reparto de personajes para identificarlos entre amigos y/o allegados

Ramón Román

Ramón Román

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hay marcha atrás. Por mucho que usted lo haya intentado frenar, ya es inevitable: las comidas de Navidad están aquí. Empezarlas en octubre, como ha llegado a pasar este año, era obsceno, pero retrasarlas más resulta complicado por la cantidad de compromisos que surgen ... entre amigos, trabajo, familia y días señalados. Así que desde este fin de semana Sevilla estará plagada de reuniones en las que desgraciadamente se repetirán, como cada vez que llegan estas fechas, aciertos y —sobre todo— errores. De hecho, se podría hacer hasta un decálogo de las meteduras de pata más típicas en estos contextos. Y más todavía si hacemos hincapié en las concentraciones de empresas. Ahí se pueden ir enumerando personajes característicos de estas situaciones para que cada uno le ponga el nombre de sus amigos y/o conocidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app