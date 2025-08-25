RESULTA que, después de toda una vida —literalmente— veraneando (y más) en Málaga, hace poco me enteré por un reportaje de Alejandro Trujillo de que existe una candidatura para que el espeto malagueño sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y, sin duda, estoy ... totalmente a favor. Respetando, por supuesto, el resto de variantes que hay en otras zonas de la geografía española, el espeto no tiene rival por su elaboración, la forma de cocinarse, la sal, la leña, el humo y un sinfín de cosas que darían para varios artículos más extensos.

¿Están buenas las sardinas a la plancha de, por ejemplo, Huelva o Cádiz? Por supuesto, pero el espeto malagueño va más allá. Por el tamaño de las mismas y, sobre todo, por ese toque inconfundible que se le da en la barca donde se pincha con la caña y se impregna de la brasa. De modo que, desde Sevilla, aquí cuentan con otra firma más para que la Unesco acepte la iniciativa y esta forma de cocinar reciba un gran espaldarazo para continuar durante muchos siglos más (el primero se estima que surgió en el XIX), ya que actualmente peligra bastante esta tradición debido a la falta de relevo generacional, porque los jóvenes no quieren estar a casi 40 grados al sol y al lado de las llamas.

Por cierto, ya que estamos, créanme que se puede alabar y hasta apoyar algo de una provincia hermana. De hecho, se debe hacer. Será porque llevo 41 años pisando Fuengirola, porque mis abuelos eran de esta localidad, porque mi madre se siente malagueña a pesar de haber nacido en Madrid y llevar más de media vida en Sevilla o porque mi padre descansa allí, pero la realidad es que cada septiembre regreso a casa con una sensación agridulce. De felicidad, porque vuelvo a disfrutar de unas vacaciones en la Costa del Sol, reencontrándome con amigos que son familia y gozando de su clima y gastronomía (ojo también a las conchas finas). Pero igualmente de tristeza, por esa absurda disputa que no me entra en la cabeza. No puedo entender cómo un andaluz no grita a los cuatro vientos las bondades de todas las zonas de la comunidad, porque no hay ninguna que no tenga cosas para que presumamos de ellas Yo, sevillano de esos fatigas que no se irían a vivir a otro lugar ni por todo el dinero del mundo —sí, tendría que verme con el cheque en blanco por delante—, no me canso de hablar maravillas (y de traer amigos) a Málaga, no falto ni un agosto en Zahora para comerme una gran vaca (casi viva)en el Asador del Antojo, muero con las gambas de Huelva y con las rojas de Garrucha de Almería, daría un meñique por tener a diario quisquillas de Motril, defiendo a ultranza que el salmorejo es cordobés y ni valoro el debate a la hora de decir que el mejor aceite del mundo es de Jaén. Y me quedo corto...