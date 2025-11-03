EL político, que rara vez cae bien al ciudadano, necesita mostrar cercanía para luego intentar ganar votos en las elecciones de turno. Históricamente se han llevado a cabo innumerables acciones de marketing para hacer ver que el poderoso, que el que manda, es uno más ... del pueblo. Las fotos con niños o con animalitos son un clásico al respecto. Y ahora, en estos tiempos modernos, se está potenciando todo lo referente a las redes sociales. Hasta cuentas de TikTok están creándose para adentrarse en el target más joven de la sociedad, el cual apenas sabe lo que es un medio de comunicación tradicional porque ha nacido con un móvil en la mano y no acude ni a la prensa escrita, ni a la radio, ni a la televisión para informarse. Pero alguien ha debido decir en el mundillo político, seguramente alguno de esos que se autoproclaman como gurú, que los libros todavía tienen su tirón.

Si no, no se entiende que haya cogido carrerilla la moda de los gobernadores escribiendo. O supuestamente escribiendo. El último ejemplo de ello ha sido el del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien acaba de presentar este lunes su 'Manual de convivencia', un título claramente en respuesta al ya famoso y manido 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez. No he tenido a bien leerme ninguno de los dos, al menos de momento, pero antes de lanzarme a la lectura de ambos, lanzo mi propuesta de título para el próximo político que quiera contarnos sus andanzas. De hecho, invito a escribirlo: 'Manual de moralidad y escrúpulos'.

No hay que quebrarse la cabeza para su escritura. Todo lo contrario. Es tan simple como tirar de coherencia, de decencia y de preocupación por el ciudadano. Es decir, centrarse en ser un verdadero servidor público. Y así, por ejemplo, si existen inundaciones en Sevilla, sea usted el alcalde o la oposición, sólo pensará en resolver el problema, no en ganar votos. Buscará ayuda en el de enfrente, si le toca mandar, y se la ofrecerá al que está en el Ayuntamiento, si no le toca tener el poder. Sobre todo, si antes ha estado en el otro lado y no hizo todo lo necesario para evitar este contratiempo.

Pero hay más. Miremos a Andalucía. Si se conoce un error mayúsculo como el de los cribados, en algo tan serio como el cáncer de mama, se buscará la unión y el consenso. La Junta tendrá que tomar sus decisiones –con ceses inmediatos— y la oposición, con Montero al frente, tendrá que tender su mano, no politizar el asunto. Sobre todo, de nuevo, si estando en el poder este error ya existía. Y podríamos seguir con el caso de Mazón y Valencia, pero mejor no perder el tiempo y pedirle el libro a los Reyes Magos. Indicando, por supuesto, que es de ciencia ficción...