VIVIMOS en los bares y restaurantes. Y en Sevilla, más todavía. Va en nuestra idiosincrasia, seguramente por nuestra forma de ser y por las condiciones climatológicas de nuestra zona. Tomarse una cerveza, reunirse en torno a una barra, comer rápido una tapa son acciones que ... están integradas en nuestro día a día. No es algo extraordinario ni mucho menos, hasta el punto de que casi todos tenemos algún local de referencia, alguna taberna habitual, alguna tasca en la que, nada más entrar, nos llaman por nuestro nombre, algo totalmente lógico cuando uno pasa tantas horas en un mismo lugar. Pero lo que no es normal es cómo les hablan determinadas personas —demasiadas, desgraciadamente— a los camareros. Las faltas de respeto cuando se dirigen a ellos.

Si la confianza es mutua, si hay cercanía e, incluso, cierto grado de amistad, todo es entendible. No hay nada más típico que una charla futbolera acalorada entre cliente y hostelero. Pero, si no, es inadmisible lo que se ve diariamente en los bares a los que acudimos. Podemos entrar en un debate más profundo sobre la situación de la restauración, la formación —o falta de ella— de las nuevas generaciones, la dificultad para encontrar camareros, los trapicheos que siguen existiendo a la hora de pagar (horas/sueldo), etc. Daría para muchas horas. Pero prefiero centrarme en algo más básico, en algo elemental: tener educación.

Al camarero no se le dice «oye», ni se le llama como a cualquier mascota con el clásico «pst». Tampoco se tiene que utilizar el «amigo», ni dar palmadas, ni utilizar el chasquido de dedos o silbar. Si el que nos atiende es joven, merece el mismo respeto que uno más mayor. Y si es una mujer, no puede haber ni rastro de machismo o condescendencia. No hablemos ya de acoso sexual con comentarios grotescos, pidiendo el teléfono y ligando abiertamente.

Porque los camareros están para servirnos, efectivamente, pero no son nuestros criados. Nosotros les vamos a pagar por su servicio y, por tanto, nos tienen que atender correctamente, pero bajo ningún concepto tenemos que faltarles el respeto. Ni ellos a nosotros, claro. Por eso, como ya he dicho en alguna ocasión por aquí, estoy totalmente en contra de la expresión «el cliente siempre tiene la razón». La tendrá si se ha comportado de una forma adecuada. Pero si ha sido un maleducado, si no ha tratado de usted, si no ha dado las gracias todas y cada una de las veces que le han traído un plato, una bebida o le han cambiado los cubiertos, no la tendrá por mucho que el producto esté defectuoso o el servicio haya tenido fallos.