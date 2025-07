MÁS espectadores, más entradas vendidas, más número de conciertos y más variedad de géneros musicales. Los datos no engañan: Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 ha sido un éxito. La edición de este año bajó el telón ayer por todo lo alto con una artista de ... talla internacional, como es el caso de Kylie Minogue, tras mes y medio de actividad ambientando las noches de la ciudad. Y es que, si la organización (Green Cow Music) y su director, Javier Esteban, son, evidentemente, los grandes valedores y triunfadores de este proyecto, Sevilla, gracias al apoyo del Ayuntamiento —antes, del PSOE; ahora, del PP—, no le va a la zaga.

Siempre hay cosas que mejorar, y me consta de primera mano que desde la dirección están abiertos a todo tipo de críticas constructivas, pero negar el acierto que ha supuesto la creación y la tipología de Icónica es estar equivocado, no querer bajarse del burro o, simplemente, empeñarse en ir a contracorriente por otros tipos de intereses. Porque, más allá de la evidente oferta musical, cultural y de ocio que genera durante casi dos meses, lo que de verdad pone en valor a este festival es dónde y cómo se lleva a cabo.

La Plaza de España es el mejor escaparate posible para disfrutar de Sevilla como sevillano y para mostrar la ciudad a los que llegan de fuera. He tenido la suerte de poder ir a algún que otro concierto de esta edición y, sin duda, lo que más me ha llamado la atención (y me ha llenado de orgullo como ciudadano) ha sido ver cómo varios artistas (muchos de ellos de talla mundial) y asistentes alucinaban con el escenario. Cantantes que están acostumbrados a actuar en los lugares más espectaculares del planeta han iniciado sus conciertos agradeciendo poder estar en un recinto tan emblemático, mientras que miles de personas se han fotografiado (y publicado en sus redes sociales) junto a este monumento iluminado de forma espléndida para la ocasión.

Ni siquiera creo que haya que entrar en el debate de que Aníbal González lo proyectó para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 para que fuera un auditorio donde exhibir la cultura. Sólo por el hecho de ver cómo salen con la boca abierta los de aquí y los visitantes —por cierto, también ha crecido el público de fuera de la provincia y de otros países, lo cual es sinónimo de dinero para la ciudad— deberíamos estar contentos por cómo se está promocionando (y sirviendo de reclamo) algo tan nuestro. Ojalá muchos más Icónicas, proyectos sevillanos que ponen en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio y que lo cuidan con detalle para seguir presumiendo de ello. Esperando ya al cartel de 2026...