El destape de los 'publifoodies'

Restaurantes e Instagrammers se ven beneficiados con estas colaboraciones, pero está en juego la credibilidad de ambos: lo importante es comer bien

Ramón Román

EL boca a boca siempre ha sido la mejor fórmula para que un bar se llene. Tradicionalmente, si un restaurante lo ha hecho bien, la clientela lo ha ido contando a sus conocidos y las mesas del lugar en cuestión se han ido llenando. También ... han ayudado a ello los medios de comunicación especializados, tanto con informaciones como con críticas. Y desde hace unos años hay que reconocerle un peso muy importante a las redes sociales. Desde las propias de los hosteleros hasta, sobre todo, la de los foodies que se han ido multiplicando en Instagram y TikTok. Sin duda, esta última variante le da una visibilidad tremenda a los negocios pero, desde hace veinte días, debido a la entrada en vigor de una nueva norma de regulación, a gran parte de este sector se le puede llamar ya 'publifoodies'.

