EL boca a boca siempre ha sido la mejor fórmula para que un bar se llene. Tradicionalmente, si un restaurante lo ha hecho bien, la clientela lo ha ido contando a sus conocidos y las mesas del lugar en cuestión se han ido llenando. También ... han ayudado a ello los medios de comunicación especializados, tanto con informaciones como con críticas. Y desde hace unos años hay que reconocerle un peso muy importante a las redes sociales. Desde las propias de los hosteleros hasta, sobre todo, la de los foodies que se han ido multiplicando en Instagram y TikTok. Sin duda, esta última variante le da una visibilidad tremenda a los negocios pero, desde hace veinte días, debido a la entrada en vigor de una nueva norma de regulación, a gran parte de este sector se le puede llamar ya 'publifoodies'.

Conviene aclarar que ninguna de las dos partes, bares e influencers, está haciendo nada ilícito. Los primeros están contratando un servicio que está totalmente permitido y los segundos están cobrando por ello. Pero si usted suele utilizar las redes sociales para ver recomendaciones sobre dónde ir a comer, habrá apreciado que, desde hace unas semanas, lo primero que lee es «publicidad», «colaboración pagada» o «invitación». Con este Código de Conducta se busca que el consumidor reconozca claramente si la opinión que está recibiendo es libre o, si por el contrario, está influenciada por alguna contraprestación. De este modo, el destape de los 'publifoodies' es una realidad desde el 1 de octubre, aunque lo cierto es que tampoco había que hilar muy fino antes de esta fecha para reconocer si existía algún acuerdo entre el restaurante visitado y el creador de contenido que comía en él.

Recalcamos que todo es lícito. Es más, es entendible por parte de las dos vertientes. De la de los restaurantes porque, cuando algún Instagrammer con miles o cientos de miles de seguidores acude a ellos, las reservas se multiplican. Y de la de los creadores de contenidos porque han conseguido una fuente de ingresos. Eso sí, está en juego la credibilidad de ambos. De los primeros porque, por mucha recomendación que reciban, si luego no dan un buen servicio y no se come bien tendrán un éxito efímero. Y de los segundos, porque los consumidores no son tontos: al tercer bar (siempre se puede fallar un par de veces) al que acudan sin que se cumplan las excelencias 'publicomentadas', el creador de contenido en cuestión pasará de referente a defenestrado. Por eso, entendiendo que todo el mundo tiene que ganar dinero para vivir, lo mejor es el término medio. Es decir, aceptar alguna colaboración, pero ser realmente un foodie independiente.