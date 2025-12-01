Suscríbete a
Cuando el derbi pasa a ser algo secundario

Miente todo aquel que diga que es un partido más, pero es cierto que la máxima rivalidad es lo de menos ahora

Ramón Román

Sevilla

LA teoría de los vasos comunicantes no suele fallar, es rara la vez en la que los equipos sevillanos no se ven afectados por ella. Si a uno le va bien, al otro le suele ir mal. Y viceversa, claro. En muy pocas ocasiones los ... dos están en la misma situación, que es cuando de verdad los derbis se juegan al 101 por ciento. Porque, aunque miente el que diga que es un partido más, lo cierto es que la máxima rivalidad queda a un lado cuando hay objetivos más importantes, ya sean para bien o para mal. Y eso es lo que le ocurre ahora mismo tanto al Betis como al Sevilla.

