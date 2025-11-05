EL traslado de la Esperanza de Triana al Polígono Sur, enmarcado dentro de una Misión particular en el contexto del Jubileo de la Esperanza 2025, viene a sumarse como acontecimiento de notoria relevancia y dentro de la religiosidad popular a otros de importancia histórica que ... ha vivido Sevilla en este siglo XXI. Los actos realizados por la hermandad trianera han servido para revitalizar la fe en una comunidad deprimida. Cuenta la Reina de los Marineros con la Esperanza de que su presencia entre los más desfavorecidos no solo haya dotado de ilusión a cientos de vidas que la habían perdido, sino que haya contribuido a impulsar la participación de esos vecinos en la vida de la Iglesia, reforzando los valores religiosos como uno de los ejes principales para la transformación social del barrio.

La Esperanza de Triana, fiel al mandato misionero de la Iglesia Católica, se echó a las calles con toda su pureza y desbordante alegría, cruzando el Guadalquivir como quienes cruzaron el Jordán en busca de la Tierra Prometida, para que el Evangelio se siga proclamando en la sociedad del siglo XXI, además de con los sacramentos, también por medio de los gestos. Así, más en las obras que en las palabras y movida por el espíritu de sacrificio propio de las misiones y el compromiso con la transformación del mundo por medio de la Evangelización, el esfuerzo trianero, fundamentado en la intención universal de llevar la fe a todas las personas, a todos los lugares y en cualquier contexto, ha venido a dar pleno sentido a las propias palabras de Cristo: «Id, pues, y haced discípulos» (Mt. 28, 18-20)... «porque, así como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» (Jn. 20, 21-23).

Y es que el traslado extraordinario de la Esperanza de Triana al Polígono Sur ha servido para dar cumplimiento a la misión que tenemos encomendada todos los cristianos de promover la justicia, la paz y la fraternidad donde más falta hacen, siendo también una llamada de atención para el resto de la sociedad sevillana a no permanecer alejada del dolor ajeno, a no quedarse plácidamente dormida como los apóstoles en Monte-Sión mientras los demás sufren. Esta Santa Misión de la Esperanza ha sido una convocatoria general al pueblo hispalense no solo a revitalizar la fe en la periferia de la ciudad, sino también a tomar conciencia de la necesidad de favorecer entre todos la cooperación y el entendimiento institucional para facilitar el desarrollo de una zona donde hay tanta fe como pocos dogmas, donde la vida se hace tan cuesta arriba que lo material y lo espiritual son necesidades que no se distinguen.

El traslado de la Reina y Capitana hacia las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero ha sido un acontecimiento excepcional, una procesión extraordinaria en todos los sentidos hacia un catedral muy especial donde hay pocos altares y muchos corazones rotos. Sin ningún tipo de complejos, la corporación trianera, más fiel que nunca a su personal estilo, llevó a su mayor devoción a los confines de la urbe, a ese particular tercer mundo sevillano donde habitan los más necesitados tras el muro de la exclusión, esa periferia de preguntas sin respuestas, de tiempo parado por el tiempo donde se encuentran los últimos pero a la vez los primeros, los predilectos de Dios.

Allí donde los medios de comunicación señalan constantemente la pobreza y el abandono, la Esperanza ha hablado de redención y dignidad. Todo un abrazo a los que nada tienen, una caricia a esas Letanías o Tres Mil Viviendas donde la Esperanza más que una bella palabra es una urgencia, más que un anhelo es toda una resistencia cuando asirse a un ancla es la única forma de no perecer. En las calles del Polígono Sur, su presencia ha sido júbilo para los ojos que nunca la habían visto y regocijo para el alma de esos trianeros de viejos corrales que una vez se marcharon del arrabal y nunca pudieron regresar para visitarla.

Solo cabe desear, ahora que la Reina de los Marineros ha vuelto a las orillas alfareras de Triana, que esa caja de Pandora que simbólicamente se ha cerrado en el Polígono Sur, custodie para siempre la Esperanza perdida, para que esa ilusión que allí se ha quedado prendida como remedio para tantos sufrimientos, siga siendo lo último que pierdan aquellos que lo han perdido todo. Hay que dar las gracias a la Iglesia de Sevilla, pero, sobre todo, a Triana y a su gente por esa manera tan singular de dar sentido a la Esperanza. Como escribiera Federico García Lorca: ¡Viva Triana! ¡Vivan los trianeros, los de Triana!