Tribuna abierta

Misión cumplida

Allí donde los medios de comunicación señalan constantemente la pobreza y el abandono, la Esperanza ha hablado de redención y dignidad

Pablo Borrallo

EL traslado de la Esperanza de Triana al Polígono Sur, enmarcado dentro de una Misión particular en el contexto del Jubileo de la Esperanza 2025, viene a sumarse como acontecimiento de notoria relevancia y dentro de la religiosidad popular a otros de importancia histórica que ... ha vivido Sevilla en este siglo XXI. Los actos realizados por la hermandad trianera han servido para revitalizar la fe en una comunidad deprimida. Cuenta la Reina de los Marineros con la Esperanza de que su presencia entre los más desfavorecidos no solo haya dotado de ilusión a cientos de vidas que la habían perdido, sino que haya contribuido a impulsar la participación de esos vecinos en la vida de la Iglesia, reforzando los valores religiosos como uno de los ejes principales para la transformación social del barrio.

