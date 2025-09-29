Suscríbete a
Alfonso X y la Feria de San Miguel

Desde su creación en 1254 el carácter eminentemente agrícola-ganadero fue evolucionando de tal manera que en los tiempos más contemporáneos se tornó en un ambiente lúdico y festivo

Pablo Borrallo

Tras la celebración ayer de la festividad de San Miguel, conviene recordar la importancia histórica que tuvo el rey Alfonso X en la instauración de la Feria de San Miguel, que hunde su génesis en la segunda mitad del siglo XIII cuando el rey de ... Castilla y León otorgó a la ciudad dos ferias anuales mediante un Real Privilegio fechado el 18 de marzo de 1254. Una de ellas sería la llamada feria de «Cisquesma», anterior al comienzo de la Cuaresma y que ya en el siglo XIX se aplazaría hasta la primavera, tras la Semana Santa, dando lugar a la actual Feria de Sevilla. La otra se celebraría en septiembre alrededor de la festividad de San Miguel Arcángel, siendo una feria que, en su origen y al igual que la primera, quedó instaurada con el objetivo de favorecer el desarrollo de los intercambios comerciales y la propia expansión de la ciudad. Una Feria de San Miguel reducida hoy a un vago recuerdo mediante la celebración de varias corridas de toros en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que sin embargo tuvo en el pasado un más que significativo protagonismo en el desarrollo económico de la ciudad.

