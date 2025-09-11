Suscríbete a
ABC Premium

Comentarios reales

El nuevo paradigma de San Carlo Acutis

El cambio de paradigma ha supuesto que San Isidoro de Sevilla deje de ser patrono de internet

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Esta funcionalidad es sólo para registrados

LA efervescencia de santidad que experimentó Lima durante el siglo XVII me llevó a investigar en el Archivo Secreto del Vaticano a lo largo de dos años. Recuerdo cuánto me conmovía leer los testimonios de los familiares de aquellas figuras de santidad, como la madre ... de Santa Rosa, la sobrina de San Martín de Porres o los primos de San Francisco Solano, vecinos de Montilla. Incluso en el presente, el agnóstico escritor Jorge Edwards presumía de haber sido alumno de San Alberto Hurtado en el colegio jesuita de Santiago de Chile. He recordado todo esto al ver por televisión la felicidad de los padres, hermanos, maestros y condiscípulos de San Carlo Acutis, primer santo canonizado por León XIV y fallecido en 2006 a la edad de 15 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app