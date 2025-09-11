LA efervescencia de santidad que experimentó Lima durante el siglo XVII me llevó a investigar en el Archivo Secreto del Vaticano a lo largo de dos años. Recuerdo cuánto me conmovía leer los testimonios de los familiares de aquellas figuras de santidad, como la madre ... de Santa Rosa, la sobrina de San Martín de Porres o los primos de San Francisco Solano, vecinos de Montilla. Incluso en el presente, el agnóstico escritor Jorge Edwards presumía de haber sido alumno de San Alberto Hurtado en el colegio jesuita de Santiago de Chile. He recordado todo esto al ver por televisión la felicidad de los padres, hermanos, maestros y condiscípulos de San Carlo Acutis, primer santo canonizado por León XIV y fallecido en 2006 a la edad de 15 años.

La lozanía y juventud de los santos adolescentes siempre ha provocado un enorme impacto en la historia de la iglesia. Los casos de San Estanislao de Kotska (17 años) y San Luis Gonzaga (23 años) —ambos canonizados en 1726— fueron ejemplares, pues encarnaron el triunfo de una juventud irresistible que arrasó con el modelo de santidad barroca, traspasado de cilicios y maceraciones. En 'Mundo simbólico' (2012) Fernando R. de la Flor lo resumió así: «la adolescencia dejó de parecer un mero pasaje, para comenzar a convertirse en un espacio de 'ser' cerrado; en un universo autosuficiente en sí mismo». Sin embargo, desde 1726 hasta nuestros días, apenas cinco adolescentes han subido a los altares. A saber, dos fallecidos por enfermedad —San Domingo Savio (14 años) y la chilena Santa Teresa de los Andes (19 años)— y dos mártires asesinados: Santa María Goretti (11 años) y el niño cristero San José Sánchez (14 años). El quinto sería San Carlo Acutis.

La prensa hace mucho hincapié en la naturaleza «millennial» del nuevo santo, pero a mí me gustaría recrearme en el valor simbólico de sus fotos mochileras, su activismo digital, su camiseta del AC Milan, su pasión por los pokemon, su voluntariado catequista y su eternidad dormida en chándal y botines. Esa estampa —como las de San Estanislao de Kotska y San Luis Gonzaga en pleno auge del barroco— sugiere un nuevo paradigma en estos tiempos donde ni siquiera los santos se libran de la polarización ideológica, sobre todo si fueron víctimas de la persecución de dictaduras o regímenes totalitarios de cualquier signo. Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, el pequeño San Carlo Acutis no vivió lo suficiente como para alcanzar la edad de votar, así que su ejemplo puede ser bienhechor a todos los jóvenes por igual.

En lo que nos toca a los sevillanos, el cambio de paradigma encarnado por San Carlo Acutis ha supuesto que San Isidoro de Sevilla deje de ser patrono de internet —patrocinio concedido por Juan Pablo II en 2001—, porque haber escrito las 'Etimologías' no se puede comparar con haber sido «influencer», mantenido una página web y usado el correo electrónico. Por eso, desde esta modesta esquina semanal, propongo a San Isidoro de Sevilla como patrono de chatGPT.