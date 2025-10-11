Suscríbete a
Las administraciones no saben ni cuál es su patrimonio… y los ciudadanos cada vez más perseguidos para que hagan de sus inmuebles un uso no sólo responsable, sino con 'sentido social'

Miguel Ángel Robles

Las administraciones públicas no saben ni lo que tienen. Se sienten tan inmensamente poderosas y ricas, ganan tan fácilmente el dinero esquilmado a los contribuyentes, que apenas se hacen idea de cuáles son sus bienes y en qué estado se encuentran. El director de Patrimonio ... de la Junta de Andalucía lo admitía en una entrevista publicada en este periódico: la administración regional tiene 284 sedes (¡284!) y ahora (¡ahora!) hay un plan para aprovechar los bienes en desuso, que están siendo catalogados en dos categorías: los aptos, para su reparación y puesta en valor; y los no aptos, para su venta.

