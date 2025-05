Decía Bertrand Russell que una de las formas más tóxicas de pensamiento es el pensamiento por comparación. Consiste en valorar las cosas no por sí mismas, sino en relación con otras, y sobre todo en relación con las del vecino de enfrente. El filósofo inglés ... nos advertía de lo nociva que resulta para la felicidad esta forma habitual de discurrir y también de los injustos equívocos a los que nos lleva, pues puede que aquellos a los que envidiamos por su buena suerte carguen con su propia cruz que nosotros ignoramos.

Puede ser, por ejemplo, que los vecinos del segundo que se van a Japón en agosto estén a punto de divorciarse y sus vacaciones aparentemente idílicas sean para ellos un infierno mucho peor que el de nuestros quince días en Chipiona en la fastidiosa compañía de los cuñados. Puede, igualmente, que el compañero al que han promocionado con menos méritos que los nuestros (en nuestra opinión, claro) tenga tantos problemas con su hijo adolescente que casi le dé igual su ascenso. Puede, en definitiva, que esa persona por la que nos gustaría cambiarnos tenga bastante menos suerte que la que le atribuimos. Hasta el punto de que él también, inversamente, se pondría en nuestro pellejo sin dudarlo.

Pero incluso cuando no es así, es decir, cuando realmente todo es color de rosa en la vida de aquel a quien envidiamos, e incluso cuando realmente es injusto que eso suceda, porque el tipo es tan cretino que casi merecería arder en el infierno, por razones de puro egoísmo personal deberíamos abstenernos de cultivar el sentimiento de agravio. Pues si nos dedicamos a mirar de reojo la suerte ajena, no sólo echaremos de menos aquello que no tenemos, sino que nos privaremos de gozar de lo que efectivamente se nos ofrece. De modo que la pérdida será doble… Y puede que triple: con mala suerte, acabaremos totalmente impedidos para otro placer que no sea el de «dar envidia». Tan confundidos estaremos que pensaremos que ser feliz es aparentar delante de los demás que lo somos.

La comparación es tan tóxica que nos incapacita para la alegría incluso cuando el sujeto de referencia somos nosotros mismos. Por muy bien que nos haya ido en la vida, por objetivos y justificados que sean los motivos para sentirnos afortunados, pensando por comparación siempre encontraremos razones para lamentarnos: la juventud que perdimos, los kilos que ahora nos sobran, las amistades que nos traicionaron, los amores que se fueron, las oportunidades profesionales que dejamos escapar… La auto-envidia no es mucho menos lesiva que la que se prodiga a terceros y su fuerza alcanza también el momento presente. Somos tan absurda y estúpidamente comparativos, que nos fastidiamos el disfrute de tres estupendas noticias que hemos tenido, recomiéndonos por la mala (o menos buena) que también nos ha pasado.

Obviamente, esta forma de masoquismo que es el pensamiento por comparación siempre ha existido pero me parece que nunca se han dado unas condiciones ambientales tan propicias para que nos autolesionemos practicándolo. Me refiero no sólo a esos documentales y series que nos acercan el lujo del que disfrutan los mucho más ricos que nosotros, sino al exhibicionismo más asequible, cercano y real que se practica en las redes sociales, que no son sino escaparates para la ostentación de las variadas formas en las que hoy concebimos el éxito: desde los cuerpazos esculturales lucidos en Instagram hasta los ascensos o reconocimientos profesionales con los que alardeamos en Linkedin, pasando por los exhaustivos reportajes de fotos en Facebook para presumir de nuestro último viaje.

No sé hasta qué punto este vicio moral y sobre todo intelectual (así lo calificaba Russell) puede estar relacionado con los problemas de salud emocional que manifiestan de forma cada vez más intensa y preocupante los jóvenes. Pero de lo que estoy seguro es que esta forma tóxica de discurrir (y de vivir) se encuentra hoy tremendamente favorecida por los nuevos medios y formas de comunicación, y que son los niños y adolescentes los principales perjudicados por su inmadurez y sobreexposición. En las redes sociales, los chavales no sólo son incitados constantemente a practicar el pensamiento por comparación sino que acaban pensando que la vida es para los demás siempre excepcional, casi todos los días y a casi todas horas, pues efectivamente lo que se muestra en ellas es todo brillo, diversión, color, belleza y, en definitiva, éxito.

De modo que haríamos bien no sólo limitando el tiempo que pasan en estas plataformas, sino sobre todo enseñándolos a apreciar las cosas por sí mismas y no en relación con las demás; a no envidiar la suerte ajena, porque, como nos advertían nuestros mayores, nadie sabe qué desgracias se esconden en cada casa; y a concentrarse, como proponía Spinoza, en lo bueno que hay en aquello que nos pasa. Porque sólo así, sustituyendo la insatisfacción por gratitud, y la envidia por admiración, nos concedemos el derecho a la alegría.