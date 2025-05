Sobre el intercambio de mensajes entre Sánchez y Ábalos cabe cualquier reacción menos la sorpresa. No sólo por la catadura de los personajes, sino por la muy común condición humana. Entre conocidos, y aun entre amigos, la maledicencia no es excepción, sino costumbre generalizada. Si ... se nos concediera el poder de averiguar los pensamientos ajenos, la decepción estaría asegurada. Lo cual, como decía Russell, no es sino una forma tonta de irracionalidad. Pues si nadie se resiste a la tentación de despellejar al prójimo, resulta bastante incongruente indignarse de que el prójimo haga lo propio y raje también lo suyo sobre nosotros.

El pensador inglés consideraba, por ello, que uno de los aprendizajes fundamentales de la vida es el de esforzarse en apreciar a los demás «sin necesidad de ocultar tras un velo de ilusión que nadie considera a nadie absolutamente perfecto». Dicho de otra forma, es saludable asumir sin traumas que ese tipo que nos acaba de abrazar es posible que mañana mismo se le queje amargamente a un tercero de alguno de nuestros múltiples defectos. Y, si eso ocurre y nos enteramos, la única posibilidad de grandeza consiste en cuidarnos de no devolver el golpe y no cortar abruptamente las relaciones por ello. Las críticas que tenemos que encajar con mayor deportividad son las de los más cercanos, incluso cuando sean inesperadas y formuladas a nuestras espaldas.

Pensándolo bien, casi debemos tomar como una deferencia que nos las oculten. La sinceridad está muy sobrevalorada. Entre Ábalos y Sánchez utilizando un wasap privado para despotricar y Oscar Puente utilizando X como si fuera un wasap privado, quizás me quede con los dos primeros. En la supuesta lealtad del que pone de vuelta y media a un amigo en su propia cara y en la de todos los demás, no encuentro honestidad ninguna, sino descortesía y vanidad. No siempre hay que decir lo que se piensa de otro y, sobre todo, no hay que decírselo al interesado. Bienvenido sea el humano desahogo si al menos nos ayuda a callarnos delante de aquel con el que estamos irritados. La extrema franqueza es la extrema grosería. Excusatio basada en la confianza, accusatio manifiesta de insolencia.

No sólo hay que preferir callarse, también hay que preferir no saber. Sólo hay una cosa más sobreestimada que la sinceridad y es la transparencia. Es incomprensible esa querencia de estar al tanto de todo lo que van largando de nosotros, porque lo que nos conviene es ignorar todo lo prescindible. Conocer, en un par de ocasiones, que nos han desacreditado puede llegar a ser terapéutico, como decía Russell, para no sobrestimarnos ni a nosotros ni a los demás. Pero desear enterarse todas las veces es masoquismo. De los cizañeros que más hay que huir es de los que te cuentan lo poco que te quieren otros. Vivir en la inopia no es quizás lo más seguro pero sí lo más feliz. Oídos sordos a las habladurías sobre uno mismo, corazón sano.